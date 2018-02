Il modello “green city” è necessario per avere una buona qualità dell’aria in città

huffingtonpost

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Nonostante i miglioramenti tecnologici abbiano consentito riduzioni della emissione di alcuni inquinanti, il cambiamento climatico in atto sta contribuendo in modo rilevante anche a rendere rischiosa per la salute la qualità dell'aria in numerose nostre città: le piogge sono meno frequenti e i periodi di siccità più prolungati, registriamo anche una maggiore frequenza e durata dei fenomeni di aria stagnante, più frequenti e intense sono anche le ondate di calore e le registrazioni di livelli di ozono più elevate.L'insieme di questi fenomeni alimenta l'inquinamento atmosferico locale e, soprattutto, contribuisce all'accumulo e al mantenimento di inquinanti nell'aria provenienti da diverse fonti (traffico, riscaldamenti, attività industriali e agricole), in particolare di particolato e il biossido di azoto che fanno registrare frequenti ...