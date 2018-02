Il lavoro dei sogni per Milka e Oreo | “Cercasi assaggiatori di cioccolato”

Taddei - su lavoro e famiglia proposte pd credibili. Acea - no copie sbiadite art.18 : Le proposte economiche del Pd sono "realistiche, concrete e credibili, visto che si posizionano nel solco di quanto già fatto, rafforzando interventi già in atto". Così all'Adnkronos Filippo Taddei, ...

Il lavoro ai tempi dei millennials. Svantaggi e vantaggi di essere under 30 : I giovani sono vittime di un mercato inospitale, tra disoccupazione e contratti instabili. Eppure contano su alcuni vantaggi competitivi rispetto alle generazioni precedenti. Quali?...

Vittoria storica dei sindacati : meno lavoro e salari più alti Merkel-Schulz - intesa vicina : Un aumento di salario del 4,3 per cento dopo lo sciopero di un milione di metalmeccanici. Il potente sindacato tedesco Ig Metall ce l'ha fatta: gli operai tedeschi avranno anche la possibilità di ...

Settimana con solo 28 ore di lavoro - accordo storico in Germania tra il sindacato dei metalmeccanici IgMetall e gli industriali : Chi sceglierà di lavorare 28 ore alla Settimana per occuparsi dei figli piccoli o di parenti malati o perché svolge un lavoro usurante non subirà il taglio dello stipendio. È questa una delle novità introdotte dall'accordo storico sull'orario di lavoro siglato in Germania tra il sindacato dei metalmeccanico Ig Metall e gli industriali.Le parti hanno siglato un'intesa pilota, che fa da apripista in Europa. ...

Famiglia - fisco - lavoro : le sfide nel programma dei 'cento passi' del Pd : A poche ore dalla presentazione ufficiale del programma elettorale del Partito Democratico in vista delle elezioni politiche fissate per Domenica 4 Marzo è tempo per le prime valutazioni ed i primi approfondimenti: vediamo dunque i temi principali del programma piddino. Le due versioni dello stesso programma per due tipi di elettori Dall’Opificio Golinelli di Bologna, sede della presentazione del progetto, è partita la rincorsa di Matteo Renzi e ...

Amazon brevetta braccialetto elettronico per ottimizzare il lavoro dei dipendenti. Ed è subito polemica : L’espansione globale registrata da Amazon negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti, e le ha permesso di crescere anche al di fuori degli USA raggiungendo i principali paesi d’Europa con centri di smistamento per la gestione delle spedizioni, in modo da ottimizzare l’attività della società rendendo ancora più veloci le consegne a prescindere dal paese dal quale si effettuano ordini sul celebre portale online. Uno dei punti ...

Kodak : la nostra criptovaluta serve al lavoro dei fotografi - : ... ma che è di più e meglio di un fenomeno valutario eminentemente speculativo e dal valore attuale più di bolla che non trasformativo dell'economia e della vita della maggioranza delle persone. «Ci ha ...

Elezioni 2018 - i programmi dei partiti sul lavoro. Il fact checking : E, dunque, proseguire con la politica degli sgravi per le nuove assunzioni stabili, ma anche con interventi sul cuneo fiscale dei lavoratori assunti , con un taglio di 4 punti in più anni, . In ballo ...

Al Teatro dei Leggieri una riflessione sul mondo del lavoro al femminile : La programmazione sarà articolata in diversi progetti: ospitalità di spettacoli, progetti per i bambini e collaborazione con le scuole, progetti rivolti ai giovani, Teatro amatoriale e promozione del ...

Danimarca - dentro alla fabbrica dei robot che «ci ruberanno il lavoro» : I «robot che minacciano il lavoro umano» hanno le sembianze di un braccio meccanico a due colori, scarno nell'estetica e negli obiettivi. Siamo a Odense, 168 chilometri da Copenaghen, «la città di Hans Christian Andersen». Qui è nata e ha mantenuto il suo quartier generale la Universal robots, azienda che si classifica come leader mondiale nel microsegmento dei cobot: i robot collaborativi ...

Campidoglio - saranno raddoppiati i punti di accesso al Reddito di inclusione. A disposizione dei cittadini anche i Centri di orientamento al lavoro : Il Campidoglio attiverà tutti gli strumenti a disposizione per garantire ai cittadini aventi diritto la possibilità di accedere al Reddito di inclusione attiva (Rei), la misura varata dal Governo che le amministrazioni locali hanno il compito di attuare. Con questo obiettivo l’Amministrazione capitolina ha approvato una memoria di Giunta che prevede, nelle prossime settimane, l’ampliamento […] L'articolo Campidoglio, saranno raddoppiati i ...

Mantova - “Movimento dei Fasci Italiani del lavoro accusato di ricostituire il partito di Mussolini” : Ricostituzione del disciolto partito Fascista, violazione della legge Scelba e della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana (che vieta la riorganizzazione del partito Fascista). Queste le accuse delle quali dovranno rispondere nove persone appartenenti al Movimento dei Fasci Italiani del Lavoro. Le indagini, che si sono concluse nei giorni scorsi, sono state portate avanti dalla Procura di Mantova e ...

Progetto Rmc Sport Network in vista dei Mondiali : al lavoro con Tutto Mercato Web : Progetto Rmc Sport Network, in cantiere l'idea di una radio Sportiva destinata a catturare un target dal sicuro appeal anche pubblicitario. L'articolo Progetto Rmc Sport Network in vista dei Mondiali: al lavoro con Tutto Mercato Web è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.