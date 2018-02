Il gioco delle tre porte

Un ragazzo ha perso temporaneamente l'uso delle gambe dopo 20 ore di gioco consecutive : Un curioso aneddoto sta rimbalzando in queste ore nell'etere, e ribadisce l'importanza di alcune precauzioni che andrebbero sempre prese se stiamo pianificando una lunga, ma davvero lunga sessione di gioco.Nella provicina di Zhejiang, in Cina, un ragazzo è stato trasportato in barella fuori da un net café dopo aver perso la sensibilità ad entrambi gli arti inferiori.Il ragazzo, che stava giocando da circa una ventina di ore senza aver fatto ...

La vera posta in gioco delle elezioni - la collocazione europea dell’Italia e il ruolo di noi candidati : Caduta la polvere delle polemiche sulla scelta dei singoli candidati, qual è la vera posta in gioco di queste elezioni, senza disperderci in mille rivoli e dettagli?Si può individuare in qualche modo e, se sì, si può spiegare?Come mi disse alcuni anni fa il sociologo Luca Diotallevi, con l'estensione, pur contraddittoria, della Terza Ondata democratica: "Si può parrocchializzare Popper? Perché se si ...

Alcol - cannabis - gioco d’azzardo : boom delle “nuove” dipendenze dei minorenni : Alcol, cannabis, gioco d’azzardo: boom delle “nuove” dipendenze dei minorenni Si inizia a bere Alcolici a 11 anni; a fumare sigarette e spinelli intorno ai 15, mentre al mondo delle scommesse ci si affaccia già a 7 anni: sono i dati raccolti dall’Istituto Bambino Gesù di Roma Continua a leggere L'articolo Alcol, cannabis, gioco d’azzardo: boom delle “nuove” dipendenze dei minorenni sembra essere il primo ...

Nardella lancia il gioco dell'inverno : cambiare i finali delle opere famose : Ho creduto fosse un fake. Ho letto e riletto certo dell'errore. E no, Dario Nardella, sindaco di Firenze, in qualità di presidente del Maggio Musicale, sostiene la decisione di cambiare il finale della Carmen, che non muore un "messaggio culturale, sociale ed etico che denuncia la violenza sulle donne, in aumento in Italia", twitta Nardella, con una punta d'orgoglio. Per chi non lo ricordasse, Carmen viene pugnalata e uccisa in un impeto ...

Le dimissioni del consigliere Brugaletta e le scelte calate dall'alto - Nicita : "E' il classico gioco delle tre carte dei Cinque Stelle per ... : ... il defenestramento della Campo di cui riusciamo a ricordare soltanto il milione di euro e passa, durante un solo anno di assessorato, spesi per spettacoli e iniziative non contestualizzabili in un ...