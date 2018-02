I giovani devono andare all' estero | ma anche poter tornare Bisogna dare

huffingtonpost

(Di venerdì 9 febbraio 2018) "Il Cern per un fisico è come per un bambino restare da solo in una fabbrica di cioccolata". Alla fisica Fabiola Gianotti è arrivata attraverso il Liceo Classico e il Conservatorio: "Ero una ragazza molto curiosa e ho capito che quella era la strada per cercare dirisposte alle mie domande", spiega la direttrice generale del Cern. Poi la specializzazione sulla fisica delle particelle elementari, ispirata dagli studi e dai successi di Carlo Rubbia. Oggi dirige il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, celebrato dalla comunità internazionale nel 2012 con la scoperta del Bosone di Higgs, un micromondo abitato da 17000 scienziati di 110 nazionalità, un budget che nel 2016 equivaleva al costo di un cappuccino al giorno per ogni cittadino europeo. Un micromondo, quello del Cern, che vede l'Italia in prima linea da sempre. Quattro ...