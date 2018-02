I Giochi di Alessia | punta di diamante della nazionale del Togo

agi

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Le Olimpiadi invernali sono sempre più globali e multicolore. Idi PyeongChang 2018 che scattano oggi vedono una massiccia presenza di Paesi esotici mai registrata in passato. Cinque continenti, ben 92 nazioni per un totale di 2.925 atleti, ma soprattutto una presenza di atleti quasi dell'ultima ora, quasi tutti con doppio passaporto, che prenderanno parte all'evento non a caccia di medaglie ma trascinati dallo spirito decoubertiano "l'importante è partecipare". Spazio, quindi, agli sciatori di Madagascar, Eritrea, Kenya, Marocco, Bermuda, Tonga,e Puerto Rico, e alle bobiste di Nigeria e Giamaica, per l'Olimpiade dei tanti record, freddo siberiano compreso. Del gruppo sempre più ampio c'è anche l'italianaAfi Dipol. Lei, 23 anni di Pieve di Cadore, rappresenterànello sci alpino. ...