HOW TO GET AWAY WITH MURDER - Frank continua ad indagare nello Sneak Peek della

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - "He’s a Bad Father". Recensione 4x11 : L’undicesimo episodio della stagione “He’s a Bad Father”, ha come protagonista assoluta Laurel, mentre gli altri Keating 3 vengono messi in disparte. Miss Castillo ha trascinato in aula suo padre per riottenere la custodia del figlio, che gli è stato tolto dallo stesso Jorge. Nonostante gli sforzi di Annalise, Laurel non riesce ad ottenerne la custodia. L’arrivo della madre della ragazza non è stato di nessun aiuto. A segnare la sconfitta ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - Laurel è nelle mani dei genitori nel promo della dodicesima puntata : Novità ed intrighi nel promo della dodicesima puntata di How To Get AWAY WITH MURDER intitolata “Ask Him About Stella”, scritta da Tess Leibowitz e diretta da Stephen Cragg.Bonnie e Frank sono tornati a collaborare. L’assistente di Annalise ha superato i suoi problemi personali con l’avvocato e ha deciso di darle una mano. La ragazza ha scoperto un’importante novità legata alle ultime ore di vita di Wes. Il ragazzo non solo aveva ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - Per riabbracciare suo figlio - Laurel dovrà confrontarsi col passato : Come ogni giovedì, anche questa sera sulla ABC andrà in onda How to get AWAY WITH MURDER, che con Grey’s Anatomy e Scandal, daranno vita al TGIT targato Shonda Rhimes. Come anticipato nel promo dell’undicesima puntata, Annalise e i Keating 4 sono alle prese con le conseguenze di quanto successo la notte in cui Laurel ha dato alla luce il suo bambino. La puntata, intitolata “He’s a Bad Father”, ha al centro Jorge Castillo e i ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - “Everythin We Did Was for Nothing”. Recensione 4x10 : “Everythin We Did Was for Nothing” decima puntata della quarta serie, tiene incollati i telespettatori allo schermo grazie a colpi di scena e alla comparsa di personaggi che potrebbero avere un ruolo centrale nel resto della serie. La puntata è stata un po' complessa con continui rimandi al passato e nuove dinamiche in alcuni rapporti. Tra questi il più importante è il legame tra Bonnie e Annalise. Le due sono tornate a parlare, ma i ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - Laurel riceve una visita inaspettata nel promo dell'undicesima puntata : “He’s a Bad Father” è il titolo dell’undicesimo episodio di How To Get AWAY WITH MURDER. A seguito della puntata andata in onda ieri sera, nel TGIT di Shonda, la ABC ha diffuso il nuovo promo. Laurel che nell’ultimo anno ha dovuto affrontare situazioni difficili, riceve una visita inaspettata. La madre, da anni allontanata dal padre con l’accusa di avere problemi mentali, è giunta in soccorso della figlia per evitare che la storia si ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - Annalise e Frank ritornano a collaborare nello Sneak Peek della decima puntata : Questa sera sulla ABC andrà in onda una nuova puntata di How To Get AWAY WITH MURDER, intitolata “Everything We Did Was For Nothing”. Nell’episodio vedremo Laurel mentre cerca di capire cosa è successo la tragica notte in cui ha dato alla luce suo figlio. Inoltre rivedremo un’inedita coppia. Annalise e Frank ritorneranno a collaborare per risolvere la situazione e scegliere il meglio per il resto del gruppo.nello Sneak Peek rilasciato ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER E SCANDAL - Nuove indiscrezioni sul crossover di Olivia e Annalise : Continuano le indiscrezioni direttamente dal set di SCANDAL e How To Get AWAY WITH MURDER, per l’atteso crossover che coinvolgerà le due serie di punta di Shonda Rhimes. I protagonisti delle due serie si incontreranno in un episodio inedito di due ore che promette colpi di scena che avranno conseguenze per i personaggi di entrambe le serie. Negli ultimi giorni è circolata su internet una foto che ritrae le due protagoniste delle rispettive ...

HOW to Get Away with Murder 4×10 : trama e promo SPOILER : How to Get Away with Murder 4×10 va in onda giovedì 25 gennaio 2018 sulla ABC. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni sul prossimo appuntamento con Le Regole Del Delitto Perfetto. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER SCOPRI LE ALTRE SERIE DEL MOMENTO How to Get Away with Murder 4×10: trama e SPOILER L’episodio How to Get Away with Murder 4×10 si intitola Everything We Did Was For Nothing, ...

Prima foto dal crossover di Scandal e HOW To Get Away with Murder - Annalise e Olivia a lavoro insieme : Scandal e How To Get Away with Murder si incontreranno in uno speciale episodio crossover in onda negli Stati Uniti il 1° marzo: per la Prima volta gli universi narrativi delle due produzioni ShondaLand entrano in contatto per un evento che potrebbe aiutare entrambe le serie a risollevare gli ascolti in caduta libera su ABC. Entertainment Weekly, che dedicherà ampio spazio al progetto sul suo prossimo numero, ha rilasciato in esclusiva una ...

New entry nel cast di HOW To Get Away with Murder 4 - arriva Lolita Davidovich in un ruolo ricorrente : Il cast di How To Get Away with Murder 4 si arricchisce della presenza di Lolita Davidovich: l'attrice reciterà nella serie di ABC prodotta da Shonda Rhimes e Pete Nowalk, in onda ogni giovedì sull'emittente statunitense dopo Grey's Anatomy e Scandal. I dettagli sul suo ruolo sono ancora top secret, ma Deadline dà per certo l'arrivo dell'attrice negli episodi in onda nella seconda parte di stagione, che si concluderà a marzo lasciando spazio ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - "He's Dead". Recensione 4x09 : Dopo la pausa invernale, finalmente How To Get AWAY WITH MURDER, è ritornato. La serie che si era fermata con il parto di Laurel in ascensore e con le accuse nei confronti di Asher è ritornato nel giovedì dedicato alle serie di Shonda. La puntata inizia con Annalise che dopo aver aiutato la sua studentessa a partorire, la segue in ospedale per capire cosa è successo al bambino e come sta lei. L’avvocato gira in preda al panico ...

HOW to Get Away with Murder 4×09 - detto anche “cosa diavolo ho appena visto” : il commento : Attenzione, perché tutto quello che state per leggere è uno spoiler della trama di How to Get Away with Murder 4x09. Ci eravamo lasciati a novembre dicendoci che il midseason finale di HTGAWM "non aveva sbagliato un colpo", e ci ritroviamo in questa domenica di fine gennaio per parlare di come anche la première invernale della serie funzioni perfettamente. I cuccioli di Annalise hanno combinato un casino immane, che neanche AK in persona ...

