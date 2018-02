Highly Cited Researcher 2017 | tre sono del Cnr

meteoweb.eu

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Tre ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche, Marco Conti, Vincenzo Di Marzo e Serena Sanna,stati nominati ‘s’, in riconoscimento del piazzamento nel top 1% dei ricercatori in base al numero di articoli maggiormente citati nel loro campo specifico. Marco Conti, dell’Istituto di informatica e telematica (Iit-Cnr) e membro del Consiglio Scientifico del Cnr per l’area Ict, già direttore di Dipartimento, è stato nominatoper la categoria ‘Computer Science’, ed è l’unico informatico italiano presente in questa classifica. Vincenzo Di Marzo dell’Istituto di chimica biomolecolare (Icb-Cnr) è presente per la categoria ‘Pharmacology & Toxicology’. Serena Sanna, dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica (Irgb-Cnr) di Cagliari, figura per la categoria ‘Molecular Biology & Genetics’. Per numero di ricercatori ...