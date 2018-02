Hermien | la mucca salvata dal macello grazie ai social

Olanda - mobilitazione per salvare la mucca Hermien fuggita dal macello : Olanda, mobilitazione per salvare la mucca Hermien fuggita dal macello L’animale era fuggito prima di Natale dal camion che doveva portarla al mattatoio. Ora potrà vivere in una fattoria Continua a leggere L'articolo Olanda, mobilitazione per salvare la mucca Hermien fuggita dal macello sembra essere il primo su NewsGo.