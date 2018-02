Grazie alle sue parolacce Sgarbi continua a salvare l' arte dall' oblio

Juventus - Allegri : 'Lo scudetto si deciderà il 20 maggio - la media si abbasserà. Napoli super Grazie a Sarri' : VINOVO , TO, - Duecento panchine in bianconero a Firenze con la speranza 'di farne ancora tantissime, dipenderà dai risultati'. Max Allegri sa che si giocherà molto nel prossimo mese, a partire dalla ...

Ecco chi Grazie alle criptovalute è diventato molto - molto ricco. La lista : Sono investitori precoci, fondatori di società. C'è un discendente di una dinastia di banchieri e un ex stellina del cinema. Ecco chi sono chi sono i cripto-milionari. Forbes, testata che ogni anno ...

Claudio Baglioni in vetta alle classifiche Grazie a Sanremo 2018 : Festival di Sanremo: Claudio Baglioni in vetta alle classifiche Come ogni anno il Festival di Sanremo ‘smonta’ le classifiche digitali delle canzoni più ascoltate e acquistate, occupate dai Big e dai concorrenti che fanno parte della sezione Giovani. Ieri sera i venti artisti in gara alla kermesse della musica italiana si sono esibiti con i loro inediti. I cantanti sono stati votati dal televoto, dal giudizio dei membri della ...

Sci di fondo - Elisa Brocard verso PyeongChang : “Stagione positiva - alle Olimpiadi per fare meglio di Sochi. Ripartita dal basso - Grazie all’Esercito” : ESCLUSIVA OA SPORT – Elisa Brocard è la veterana della spedizione azzurra dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Alla terza rassegna a cinque cerchi, dopo Vancouver e Sochi, l’atleta del CS Esercito è pronta a togliersi delle belle soddisfazioni anche in Corea del Sud. Elisa, come valuti la tua stagione finora, in ottica PyeongChang? “positiva, perché ho raggiunto buoni risultati, come ad esempio al ...

VIDEO – Magliana - tre rapine in pochi giorni. Fermato Grazie alle immagini delle telecamere : Al termine di ininterrotte indagini, i Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma – gruppo reati gravi contro il patrimonio – presso il Tribunale di Roma, diretto dal Procuratore Aggiunto dott.ssa Lucia Lotti, hanno dato un nome e un volto all’autore di tre rapine messa a segno il mese […] L'articolo VIDEO – Magliana, tre rapine in pochi giorni. Fermato grazie alle immagini delle ...

Ripple e Stellar oggi rimbalzano. Previsioni positive su quotazioni 2018 Grazie alle grandi aziende : Mentre Ripple, infatti, punta a connettere le banche di tutto il mondo, Stellar è più al servizio di colossi multinazionali. A prescindere però da queste specificità, proprio l'appead delle due ...

La Galleria degli Uffizi di Firenze è visitabile on line Grazie a un tecnologico tour virtuale : L' Arte , ad esempio, sta usufruendo in modo molto costruttivo dei progressi della scienza informatica: opere librarie di grande valore e di difficile reperibilità sono messe on line , sculture e ...

Ryanair - traffico ancora in forte crescita Grazie alle tariffe sempre più low cost : Teleborsa, - traffico in crescita e capacità di riempimento in crescita per Ryanair , che ha annunciato oggi i dati relativi all'andamento del traffico a gennaio. La compagnia low cost britannica ha ...

L'evento eSport di FIFA 18 è stato un grande successo - ma solo Grazie alle ricompense? : A Barcellona si è appena conclusa la FUT 18 Champions Cup, la manifestazione eSport tutta dedicata a FIFA 18 Ultimate Team, che come vi avevamo già raccontato ha premiato il giovane Donovan "DhTekKz" Hunt come miglior giocatore del torneo. La Champions Cup è andata in onda durante il periodo più caldo dell'anno per gli sport elettronici, durante il quale sono state trasmesse l'Overwatch League, l'ELEAGUE di Counter-Strike e la League of Legends ...

Juve - sorpasso Grazie al calendario : alle 15 tocca la palla passa al Napoli : La Juve ha temporaneamente sorpassato il Napoli ed è salita al primo posto dopo aver vinto sul campo del Chievo, ridotto in nove per le espulsioni di Bastien e Cacciatore in ventiquattro minuti. Il...

Juventus - Benatia/ "Higuain segna meno - ma vince titoli : Grazie ad Allegri" : Juventus, Benatia: il difensore marocchino parla di Gonzalo Higuain sottolineando che il Pipita segna meno da quando è arrivato a Torino, ma vince i titoli grazie a Massimiliano Allegri.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 17:50:00 GMT)

Opel Crossland X svolta Opel Grazie alle energie Transalpine del Gruppo PSA : La Opel Crossland X è una piccola crossover dalle dimensioni compatte, ma con un abitacolo spazioso. Pur non essendo una monovolume, è l’erede della Opel Meriva, ed è la prima automobile nata dopo l’acquisto del marchio Opel da parte del Gruppo PSA. Come gli altri modelli del marchio, anche la Opel Crossland X è equipaggiata con il sistema onStar che – tra i vari servizi – chiama in automatico i soccorsi in caso di incidente. Opel ...

Grazie alle donne : Si conclude una legislatura tormentata e quello che viviamo è un tempo difficile e incerto. Un tempo che richiede il coraggio della politica di essere autorevole e credibile.In questo passaggio cruciale sento il dovere da cittadina, da donna che si è molto spesa per le donne e ha a lungo lavorato nelle istituzioni e nel governo, e ora prosegue questo impegno nella Fondazione Nilde Iotti, di ringraziare tutte le donne che hanno ...