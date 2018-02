Google Drive migliora il supporto alla suite Microsoft Office

Come lavorare offline con i documenti di Google Drive : Il servizio cloud è molto utilizzato anche nel mondo del lavoro per condividere i documenti con i propri colleghi senza dover inviare e-mail o utilizzare delle chiavette USB . L'unico problema ...

Google Drive : da gennaio leggeri cambiamenti all’integrazione con Foto : Ora come ora, si ha la possibilità di poter accedere a Google Foto da Google Drive tramite una scorciatoia nel menù laterale. Ebbene, Google ha da poco annunciato che da gennaio 2018 questa scorciatoia sparirà. Sicuramente questa scelta farà storcere il naso ad alcuni utenti, ma non disperate. Infatti, la rimozione di questo tab non vuol dire che non si potrà più accedere a Foto da Drive. Infatti, rimarrà la possibilità di visualizzare i media ...