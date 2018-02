Gli italiani riscoprono la passione per i treni d’epoca

Test Moto2 e Moto3 - le pagelle deGli italiani. Brillano Pasini e Bezzecchi : Si è chiusa la tre giorni di Test di Moto2 e Moto3 a Valencia. Le pagelle dei piloti italiani impegnati sul circuito spagnolo a poco più di un mese dal primo Gp della stagione 2018, il 18 marzo in ...

Turismo - nel 2017 aumentano i viaggi deGli italiani per le vacanze - : Secondo un nuovo rapporto dell'Istat, il numero complessivo di trasferte con pernottamento effettuati dai residenti del Belpaese è cresciuto di oltre un milione di unità tra il 2016 e il 2017

Di Battista insulta ancora : Italiani rincoGlioniti? Non mi pento : Alessandro Di Battista insiste e continua ad insultare: definire gli Italiani come "rincoglioniti" non è qualcosa per cui sente di doversi scusare.Appena pochi giorni fa il capopolo grillino si era espresso in modo certo poco elegante, rispondendo così a chi gli chiedeva se il MoVimento Cinque Stelle fosse pronto per governare: "Il M5s al governo? Non lo so, perché gli Italiani sono molto rincoglioniti".Parole ...

Commercio online - Gli acquirenti italiani scelgono venditori esteri : Roma, 9 feb. , askanews, Sette acquirenti online su dieci a livello europeo, hanno acquistato da retailer al di fuori del proprio paese, soprattutto perché questi offrivano prezzi migliori o perché ...

Il 24% deGli italiani disponibile ad abbonarsi alla pay tv per vedere la Serie A : Secondo un sondaggio realizzato da Ampere, il nostro campionato sarebbe quello che più attrae gli sportivi della nazione di appartenenza. L'articolo Il 24% degli italiani disponibile ad abbonarsi alla pay tv per vedere la Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Serie A tira - il 24% deGli italiani preferisce pagare una pay tv per il torneo di casa : La Serie A in tv, secondo un sondaggio realizzato da Ampere, il nostro campionato sarebbe quello che più attrae gli sportivi della nazione di appartenenza. L'articolo La Serie A tira, il 24% degli italiani preferisce pagare una pay tv per il torneo di casa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

'Non mi pento e non mi scuso per aver dato dei rincoGlioniti aGli italiani. Si assumano le proprie responsabilità' : Ognuno voterà chi vuole, ma la partecipazione alla vita politica è fondamentale comunque la si pensi". A qualcuno ha ricordato Berlusconi quando insultò chi vota a sinistra. "Ho detto una cosa ...

Alessandro Di Battista : "Non mi pento e non mi scuso per aver dato dei rincoGlioniti aGli italiani. Si assumano le proprie responsabilità" : "Ci sono in Italia tante persone che si lamentano ma non hanno ancora la forza di cambiare. Credo che sia troppo comodo prendersela esclusivamente con i politici. Il nostro è un Paese che è stato poco a poco anestetizzato dalla vecchia politica e dai media". Lo dice Alessandro Di Battista, in tour elettorale per il Movimento 5 Stelle, con la famiglia al seguito: "Non mi andava di stare lontano un mese da mio figlio e il camper era ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti Gli italiani in gara oggi (venerdì 9 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : oggi venerdì 9 febbraio saranno tre gli italiani in gara alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri saranno impegnati nel team event di pattinaggio artistico: sul ghiaccio scenderanno Matteo Rizzo e la coppia composta da Nicole Della Monica e Matteo Guarise, entrambi si dovranno cimentare nei programmi corti. Attenzione però anche alle prove libere di slittino e della discesa libera maschile dove gli italiani cercano delle ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (venerdì 9 febbraio) e Gli italiani presenti. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi venerdì 9 febbraio si entra nel vivo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si alza ufficialmente il sipario sull’evento sportivo più importante dell’anno, lo Stadio della città sudcoreana si infiammerà per la Cerimonia d’Apertura con la sfilata della 92 Nazioni presenti e i vessilli sventolati dai vari portabandiera, l’attesa è altissima per l’accensione del braciere: chi sarà l’ultimo ...

Tennis - ATP Quito 2018 : Alessandro Giannessi eliminato da Thiago Monteiro. Giornata no per Gli italiani : Giornata totalmente negativa per l’Italia nel torneo di Quito. Dopo le eliminazioni di Lorenzi e di Travaglia, è arrivata anche quella di Alessandro Giannessi che ha perso contro il brasiliano Thiago Monteiro per 7-6(4) 4-6 7-5. Il secondo turno si è rivelato così letale per il 27enne spezzino che era stato ripescato come lucky loser dopo aver perso nel turno decisivo delle qualificazioni contro Gaio. Il numero 159 del ranking mondiale ha ...

PyeongChang 2018 : Tutti Gli italiani in gara venerdì 9 febbraio in attesa della cerimonia d'apertura : I Giochi sono trasmessi in diretta tv integrale su Eurosport, in diretta tv parziale su RaiSport e Rai Due, in diretta streaming su Eurosport Player. Ecco il programma con gli orari sono italiani , ...

OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018 / Risultati live - programma - italiani : Gli azzurri in gara domani : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018, i Risultati live di oggi 8 febbraio 2018: protagonisti numerosi italiani, dalle qualificazioni del salto alal prova delal discesa. Intanto Eurosport...(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 18:49:00 GMT)

Salto con Gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano Gli italiani? Tutti i giorni e Gli appuntamenti con Gli azzurri in gara : Saranno otto gli italiani impegnati per il Salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tre competizioni per gli uomini, una per le donne: quest’oggi è stato aperto ufficialmente il programma con la qualificazione della gara dal Normal Hill maschile, in cui Tutti e quattro gli italiani impegnati hanno conquistato l’accesso alla gara vera e propria di sabato. Non ci sarà qualificazione, invece, per la gara ...