Gli hacker attaccano anche Salvini | questa sì che è par condicio

ilfattoquotidiano

: Il M5S ha toppato, difendiamo gli hacker etici - TomsHWItalia : Il M5S ha toppato, difendiamo gli hacker etici - FondAbacus : RT @tag_school: ?? Curioso di conoscere gli strumenti di #DataVisualization? Guida completa ai #tool indispensabili per ogni #GrowthHacker… - idea_radio : Gli hacker di AnonPlus hanno preso il controllo del sito di Salvini -

(Di venerdì 9 febbraio 2018) A voler fare citazioni illustri, non c’è il due senza tre. Dopo M5S e PD, è venuto il turno della Lega. L’aggio è come la satira. Solo quando sei importante, meriti di finire nel mirino. Invece di attendere il proprio turno (e magari piagnucolare per non essere stati considerati degni di un arrembaggio o di una aggressione digitale), il proliferare di aggressioni telematiche dovrebbe far riflettere l’intera classe politica e non solo partiti, movimenti e relativi leader. Il problema sta assumendo dimensioni catastrofiche e non preoccupano certo le abili performance di chi riesce a sgraffignare account e password di un sito web o di questo o quel profilo social: se vent’anni fa qualche goliardo birbone avesse rubato a un candidato il furgone pubblicitario per la propaganda su strada e ne avesse bizzarramente adoperato il megafono sul tettuccio, sarebbe scappata qualche risata e ...