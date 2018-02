Gli avvocati del superboss dei Casalesi Michele Zagaria scrivono al giudice | È

Marijuana all'Isola - Marcuzzi sbotta contro Eva Henger e Monte va daGli avvocati : Nelle scorse ore Francesco Monte ha pubblicato un post sui social dove ha spiegato che non sarà in studio nella puntata di martedì prossimo dell’Isola dei Famosi. L’ormai ex naufrago del reality infatti ha deciso di non commentare in nessuna trasmissione le polemiche legate al canna-gate. Ricordiamo a chi non lo sapesse che durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fatto uso di Marijuana ...

Stupri Rimini - i tre minorenni condannati a nove anni e otto mesi in abbreviato. Gli avvocati : “Sono pentiti” : È arrivata anche per i minorenni del branco la sentenza per gli Stupri di Rimini, le aggressioni ai danni di una donna polacca e una trans peruviana lo scorso 26 agosto. nove anni e otto mesi, in rito abbreviato, la pena stabilita dal gup del Tribunale per i minorenni di Bologna I tre sono i complici di Guerlin Butungu, congolese 20enne considerato il capo del gruppo, già condannato a 16 anni. La decisione del gup Luigi Martello è arrivata dopo ...

Il caso Vaglio - ovvero le aporie a Cinque Stelle tra Gli avvocati romani : Roma. Un avvocato, una mailing list, una candidatura con i Cinque Stelle, i social network come coro greco: tra le tante sotto-storie della campagna elettorale ce n'è una che ha tutte le ...

Forza Nuova pagherà Gli avvocati di Traini : 'Strage e razzismo? Ipotesi avventate'. Renzi perplesso - è polemica : Quello che è accaduto a Macerata è stato buttato in politica da tutti, io invece ho cercato di abbassare i toni'. Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, a Agorà, su Rai3. 'I responsabili ...

Avvocati nel caos - raffica di dimissioni nel consiGlio forense di Santa Maria Capua Vetere : Decima dimissione, in ordine di tempo, nell?ambito del consiglio forense di Santa Maria Capua Vetere presieduto da Carlo Grillo.Ieri ha rassegnato le dimissioni l?avvocato Ottavio...

"Mail a tutti" - la rivolta deGli avvocati di Roma contro il candidato M5S : ... che lo scorso 29 gennaio si sono visti recapitare - sotto forma di comunicazione ufficiale - quello che in effetti ha tutta l'aria di essere l'annuncio di un privato cittadino entrato in politica. ...

Dell’Utri - moGlie e avvocati tornano alla carica : “Scarceratelo”. E su Berlusconi Glissano : “Impegnato” : “Berlusconi è molto impegnato nella campagna politica. Gli auguriamo un percorso in crescendo”. La moglie di Marcello Dell’Utri, Miranda Ratti, risponde così alle domande dei cronisti a margine della conferenza stampa con Mauro Palma, Garante dei diritti dei detenuti, e i legali dell’ex senatore, Alessandro De Federicis e Simona Filippi. Dell’Utri sta scontando a Rebibbia la condanna a 7 anni per concorso esterno in ...

Aemilia - processo alla stampa prima di quello ai clan. Gli avvocati controllano i giornalisti. Politici zitti : Il processo alla stampa prima di quello alla ‘ndrangheta: gli avvocati vogliono controllare il lavoro dei giornalisti. Mentre il processo Aemilia si avvicina alle arringhe finali, cresce la tensione in Emilia Romagna e gli avvocati difensori riuniti nelle Camere Penali hanno annunciato la nascita di un Osservatorio sull’informazione giudiziaria. Alcuni di loro difendono imputati del maxi processo per ‘ndrangheta e l’iniziativa ...

La memoria deGli avvocati : Forse poco conosciuta la dolorosa vicenda degli avvocati ebrei cancellati dall'albo e perseguitati a seguito delle leggi razziali.Dolorosa non solo per gli esiti – ricordo, in particolare, la morte in capo di concentramento del grande giurista, l'avv. Dino Lattes, ritenuto "ebreo pericoloso" - ma, soprattutto, per l'indifferenza, se non il sostegno, dato alla discriminazione dalla maggioranza degli avvocati e dalle istituzioni che li ...

Intercettati diecimila telefoni in un anno - Gli avvocati attaccano la Procura : Il Grande Orecchio è sempre in ascolto: sono state oltre diecimila le utenze telefoniche intercettate per ordine della Procura di Napoli nel periodo compreso fra maggio 2016 e giugno 2017. I dati, ...

L'offerta di Trump di farsi interrogare sul Russiagate sorprende i suoi avvocati e preoccupa Gli amici : Un maestro della sorpresa. Donald Trump si conferma ancora una volta tale, dopo le dichiarazioni sul Russiagate rilasciate ai giornalisti poco prima di salire sull'aereo che lo ha portato a Davos. Trump si è detto "pronto" a farsi interrogare sotto giuramento dal procuratore speciale Robert Mueller. Anzi, "non vedo l'ora", ha aggiunto, facendo irruzione in un briefing per la stampa tenuto da funzionari dell'amministrazione. A riportare il ...

Vittoria Deganello - querela sui social/ Uomini e donne - "ora basta! Ho mosso Gli avvocati contro..." : Vittoria Deganello di Uomini e donne denuncia chi, in passato, ha cercato di diffamare la sua persona con affermazione non veritiere che ledono il suo onore e integrità morale(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 04:50:00 GMT)

Scuola - i “super presidi” di Renzi fanno anche Gli avvocati : “Chiamati spesso a rappresentare il ministero in tribunale” : Deve dirigere l’istituto, gestire le (poche) risorse economiche a disposizione, scegliere i docenti (visto che la riforma di Renzi ha deciso così). E, come se non bastasse, adesso gli tocca pure andare in tribunale. L’ultima invenzione della Scuola italiana è la nuova figura del “preside-avvocato”: sempre più spesso i dirigenti scolastici sono chiamati dall’amministrazione a presentarsi davanti al giudice per discutere le cause del ministero. ...

Dj Fabo - Pm : 'Noi pubblici ministeri rappresentiamo lo Stato - non siamo Gli avvocati dell'accusa come in altri ordinamenti. E lo Stato è ... : Anzi lo ha addirittura ritardato cercando di coinvolgerlo nella sua lotta politica per tentare di dargli una nuova prospettiva di vita'. 'Noi pubblici ministeri rappresentiamo lo Stato, non siamo gli ...