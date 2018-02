GIORNALI La vera Macerata di un paese che non si fida più di niente e di

Morto Everardo Dalla Noce GIORNALI sta e storico tifoso della Spal : Ferrara è in lutto per la morte di Everardo Dalla Noce , voce storica del calcio italiano e inviato del Tg2 Dalla Borsa di Milano. giornalista vero, passionale e competente, conosceva i segreti dell’economia e dello sport. Amava spassionatamente la sua Spal .…Continua a leggere →

Morto il GIORNALI sta Everardo Dalla Noce : (ANSA) - ROMA, 12 DIC - Addio a Everardo Dalla Noce , noto giornalista radio-televisivo in Rai. Storica voce di "Tutto il calcio minuto per minuto", nonché inviato del Tg2 Dalla Borsa di Milano per ...

È morto il GIORNALIsta Everardo Dalla Noce - aveva 89 anni : Il giornalista ferrarese Everardo Dalla Noce è morto oggi, aveva 89 anni. L’annuncio è stato dato dal sito della SPAL, squadra di calcio di cui era molto tifoso e appassionato. Dalla Noce lavorò per oltre 30 anni in RAI, curando The post È morto il giornalista Everardo Dalla Noce, aveva 89 anni appeared first on Il Post.