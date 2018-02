Gentiloni | Italia sa coniugare radici e apertura | non cambi

Gentiloni : l'Italia si è ripresa - ora non dilapidi i risultati : Torino, 8 feb. , askanews, 'l'Italia si è ripresa dalla sua crisi più terribile dal dopoguerra. Il governo rivendica di aver accompagnato questo sforzo di ripresa, che però ora va resa stabile. L'...

Nell’Università di Marx ed Hegel Gentiloni fa l’elogio della stabilità italiana : Poco prima di essere avvisato da Angela Merkel che sarebbe stato meglio rinviare l’incontro a due in Cancelleria per il protrarsi delle convulse trattative sulla Grosse Koalition, Paolo Gentiloni ha pronunciato nella prestigiosa Humboldt-Universität di Berlino (l’ateneo di tantissime personalità, da Hegel a Marx), un convinto elogio del sistema-Ita...

Erdogan dal Papa. Poi incontri con Mattarella - Gentiloni e imprenditori italiani. Alla larga i giornalisti : Imponenti misure di sicurezza intorno al Vaticano - circa 3.500 uomini - per l'arrivo nella Santa Sede del presidente turco Recep Tayyp Erdogan, che sarà ricevuto da Papa Francesco alle 9:30. Piazza San Pietro e via della Conciliazione chiuse anche ai pedoni non autorizzati. L'arrivo di Erdogan in Italia è stato preceduto da numerosi appelli perché venga posta la questione della libertà di stampa e dell'indipendenza ...

Erdogan - in Italia lunedì 5 febbraio per incontrare Gentiloni - Mattarella e il Papa : Nemmeno Papa Francesco così spesso preoccupato, a parole, della pace e della giustizia nel mondo. Sembra incredibile che non ci sia una critica sui media sull'opportunità di questa visita... anche da ...

Ue - Gentiloni : "L'Italia ci crede" : 15.02 "E' un anno importante per rispondere alla domanda di più Europa che c'è nel mondo, e la risposta non può essere affidata solo alle critiche e ai distinguo. Siamo orgogliosamente per un'Italia forte delle sue radici e che crede nell'Ue", dice Gentiloni intervenendo all'iniziativa di +Europa per l'avvio della campagna elettorale sottolineando la necessità di uno "scatto per l'Ue". "Il Paese si è rimesso in carreggiata, -continua- e ...

Gentiloni e Padoan come il ct Ventura. L'Italia perdente : L'Italia politica segue le orme delL'Italia del calcio, quella eliminata dai campionati mondiali da un avversario mediocre , la Svezia, per essere scesa in campo con la sufficienza e l'arroganza di ...

Gentiloni : Italia ha smesso di essere un problema : Roma, 1 feb. , askanews, All'estero 'c'è la percezione di una Italia finalmente normale, che ha smesso di essere un problema e che fa parte di una fase molto positiva per quanto riguarda i numeri dell'...

Manifattura - boom per l'Italia ai massimi da sette anni. Gentiloni : "Non dilapidare congiuntura" : Ogni risultato sopra i 50 punti indica che l'economia si sta espandendo e l'Italia è in questa situazione da ormai 17 mesi. L'intera Ue ha un indice di 59,6 punti, in leggera flessione rispetto a ...

Gentiloni : Italia non prenda strade pericolose; Elezioni : campagna al via tra le polemiche; Fame nel mondo : aumentano persone denutrite : A MILANO LA CGIL SI CONFRONTA COL LAVORO CHE CAMBIA Il ruolo del sindacato nel mondo del lavoro che cambia. Susanna Camusso invita il sindacato a una rivoluzione culturale. Innovazione e ...

Terremoto Centro Italia - Gentiloni : l’emergenza è finita ma il cammino è ancora faticoso : “Abbiamo ancora un cammino davanti molto complesso e faticoso in cui gli aspetti dell’emergenza non sono più dominanti ma ci sarà una lunga strada da fare sulla via della ricostruzione“: lo ha dichiarato il premier Paolo Gentiloni in occasione dell’inaugurazione della nuova sala operativa regionale del Lazio della protezione civile in riferimento al Terremoto che ha colpito il Centro Italia. “Abbiamo dato una buona ...

Sede Ema - l'Italia torna all'attacco. Sala : «Gentiloni mi ha detto che oggi parte il ricorso» : «È il momento di essere aggressivi, proviamoci. È il momento di alzare la voce, senza se e senza ma». Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in onda su Rtl 102.5,...

Gentiloni al forum di Davos : 'In Italia i populisti non vinceranno' : Roma, 25 gen. (askanews) Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha utilizzato la platea del World economic forum di Davos per rassicurare i mercati e la comunità internazionale sul fatto che in ...