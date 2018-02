Gattuso | non sono solo cuore e grinta

Milan - Gattuso : 'Non pensiamo alla Champions. Kalinic? Non ci sarà' : Vietato parlare di Champions. È il diktat di Rino Gattuso che conosce bene la Spal , 'li ho già affrontati in B e in C', : 'Il loro stadio sembra una Bombonera, dovremo stare attenti'. Spal. 'Sono ...

Milan - Gattuso : ''Rimonta Champions? Non siamo neanche in Europa League'' : ... affronta una delle formazioni più in forma del campionato: l'Udinese di Massimo Oddo, ex compagno di Gattuso nel Milan vincente di Ancelotti e nella Nazionale Campione del Mondo del 2006. Gattuso, ...

Milan - Gattuso : "Non siamo diventati belli come Brad Pitt..." : Il tecnico rossonero: "Sento parlare di corsa Champions ma ora non saremmo nemmeno in Europa League: voglio una squadra brutta come la mia faccia"

Kessie non si pone limiti : “voglio Europa League e Coppa Italia” - che elogi a Gattuso! : Le tre vittorie consecutive in campionato hanno riportato entusiasmo in casa Milan e rilanciato le ambizioni dei rossoneri che vogliono provare fino alla fine a raggiungere un posto per la Champions League, soprattutto se Inter e Roma dovessero continuare a zoppicare. Tra i giocatori che hanno voluto suonare la carica c’è Frank Kessie che ai microfoni di ‘Milan Tv’ ha dichiarato: “Non sono molto stanco, so che posso ...

Milan - Gattuso : "Bravi a non subire gol. Calhanoglu? È triste - vuole segnare..." : ... aspetto non secondario in vista del ritorno dell'Olimpico: "Siamo stati bravi a prendere gol, sappiamo che per chi lo fa fuori casa vale doppio - spiega Gattuso a Rai Sport nel post partita -. ...

Ce l'ho con... Montella - visto Gattuso? Questo Milan non era tutto da buttare : Il calcio non è e non sarà mai una scienza esatta; troppo dipendente dagli episodi, da variabili che nessun addetto ai lavori può pensare di prevedere . Quello che è vero oggi non è detto che lo sia anche qualche settimana dopo, il che ...

Milan - Gattuso : 'Svolta? Stiamo uscendo dalle difficoltà - ma non devono essere tutte partite della vita' : Gennaro Gattuso , allenatore del Milan , commenta a Premium Sport la vittoria sulla Lazio: 'Devo ringraziare i ragazzi per la grandissima prestazione che hanno messo in campo oggi, abbiamo vinto contro una squadra forte. Ma non bisogna parlare di partita della ...