FRATELLO SOLE | SORELLA LUNA Su Rete 4 il film con Graham Faulkner oggi | 9 febbraio 2018

Grande FRATELLO Vip - Soleil Sorgè attacca Luca Onestini : ‘In tv per parlare di me’ : Sin dai tempi di Uomini e donne abbiamo imparato a conoscere Soleil Sorgè come una ragazza senza peli sulla lingua e che non ha paura di rispondere per le rime; così, dopo un periodo di stasi in seguito alla scoperta della sua relazione con Marco Cartasegna, l’ex corteggiatrice è tornata a esprimersi sul suo ex fidanzato Luca Onestini. E’ successo su Instagram, rispondendo a una fan che la invitava a difendersi dalle dichiarazioni ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova / La modella attacca Soleil : arriverà la replica? (Grande FRATELLO Vip 2) : Luca Onestini e Ivana Mrazova, Grande Fratello Vip 2: Soleil Sorge dissemina frecciatine per il suo ex fidanzato che in maniera molto diplomatica non risponde.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 08:44:00 GMT)

Grande FRATELLO Vip : Luca Onestini attacca Soleil - lei replica sui social : Ospite a Verissimo, l'ex gieffino parla della sua ex fidanzata: la replica della Sorge con un like al veleno.

Grande FRATELLO Vip - Luca Onestini a Verissimo : "Soleil ha aspettato che io entrassi nella Casa per lasciarmi" : Luca Onestini, ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, è stato uno dei protagonisti della seconda edizione del Grande Fratello Vip, il reality show terminato con la vittoria di Daniele Bossari.Luca Onestini ha concluso l'esperienza nel reality show, conquistando un ottimo secondo posto e sfiorando, quindi, la vittoria. L'ex tronista verrà ricordato soprattutto perché, durante ...

Luca e Soleil si sono rivisti dopo il Grande FRATELLO? Parla il FRATELLO a Pomeriggio 5 : Luca Onestini ha rivisto Soleil Sorgè dopo la fine del Grande fratello Vip? Il fratello Gianmarco dice la verità a Pomeriggio 5 Luca e Soleil si sono rivisti dopo l’ultima puntata del Grande fratello Vip? C’è stato un chiarimento privato tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Assolutamente no. A farlo sapere […] L'articolo Luca e Soleil si sono rivisti dopo il Grande fratello? Parla il fratello a ...

Luca Onestini - dopo il Grande FRATELLO Vip 2 rispunta l'ex fidanzata Soleil Video : Il Grande Fratello Vip 2 [Video] si è concluso lunedì scorso 4 dicembre 2017 con la vittoria di Daniele Bossari. Il conduttore milanese ha ottenuto il 52% delle preferenze contro il 48% dell'altro finalista #Luca Onestini. Il percorso dell'ex tronista di Uomini e Donne è stato impeccabile all'interno della casa di Cinecitta' e i telespettatori lo hanno apprezzato moltissimo. Fuori dal reality Mediaset, il ragazzo bolognese non ha trovato #Soleil ...

Luca Onestini - dopo il Grande FRATELLO Vip 2 rispunta l'ex fidanzata Soleil : Il "Grande Fratello Vip 2" si è concluso lunedì scorso 4 dicembre 2017 con la vittoria di Daniele Bossari. Il conduttore milanese ha ottenuto il 52% delle preferenze contro il 48% dell'altro finalista Luca Onestini. Il percorso dell'ex tronista di "Uomini e Donne" è stato impeccabile all'interno della casa di Cinecittà e i telespettatori lo hanno apprezzato moltissimo. Fuori dal reality Mediaset, il ragazzo bolognese non ha trovato Soleil Sorge ...

SOLEIL SORGÈ / Arriva il messaggio per Luca Onestini : l'ex tronista risponderà (Grande FRATELLO Vip 2) : SOLEIL SORGÈ risponde ad un commento di una follower su Instagram e conferma il suo supporto per Luca Onestini nella finalissima del Grande Fratello Vip 2.(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 17:40:00 GMT)

Grande FRATELLO Vip 2 : il messaggio di Soleil Sorge a Luca Onestini : Le parole dell'ex corteggiatrice su Instagram: "Gli auguro il meglio da questa esperienza e per il suo futuro"

SOLEIL SORGÈ / Supporta l'ex fidanzato Luca Onestini : "Gli auguro il meglio!" (Grande FRATELLO Vip 2) : SOLEIL SORGÈ risponde ad un commento di una follower su Instagram e conferma il suo supporto per Luca Onestini nella finalissima del Grande Fratello Vip 2.(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 11:07:00 GMT)