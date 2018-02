Francesco Monte Faccia a faccia con Matteo Gentili | ex di Paola Di Benedetto | dopo

L'isola dei famosi 13 : Francesco Monte amareggiato - la verità del giovane Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni delL'isola dei famosi [Video] in onda dalla prossima settimana il martedì sera. Condotto da Alessia Marcuzzi accompagnata da Mara e Daniele, il programma, continua ad avere grande successo. Come gia' sanno i telespettatori, la questione di #Francesco Monte ha portato molto scompiglio all'interno del reality, tanto che sia la presentatrice che la redazione hanno dovuto prendere i giusti ...

Belen Rodriguez/ Tra il dito medio di Andrea Iannone ai paparazzi e il like a Francesco Monte (foto) : Andrea Iannone e Belen Rodriguez hanno bisogno di più riservatezza attorno alla propria vita privata. Il dito medio contro i paparazzi è il segnale di questo naturale desiderio?(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 19:39:00 GMT)

Francesco Monte : come sta dopo il ritiro dall'Isola dei famosi? Video : #Francesco Monte è ufficialmente tornato in Italia dopo il recente sbarco in Honduras per via della sua partecipazione al reality show di Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi: L'Isola dei famosi 2018. Questa tredicesima edizione ha riservato gia' tantissimi colpi di scena e, dunque, potremmo dire che se l'inizio è cominciato col botto è impossibile e imprevedibile immaginare come terminera' questa esperienza per ciascuno dei concorrenti ...

“Squalifica”. Non c’è proprio pace all’Isola dei Famosi. Dopo l’addio di Francesco Monte - un altro colpo di scena nel reality dei naufraghi vip. Accuse pesanti e polemiche : Non accenna a placarsi la tempesta che si è abbattuta sull’Isola dei Famosi. E no, non stiamo parlando del clima, in certe giornate particolarmente avverso, con il quale si trovano ad avere a che fare i naufraghi sbarcati in Honduras, quanto piuttosto delle continue tensioni e polemiche che sembrano essersi abbattute con forza su questa edizione 2018 del reality condotto da Alessia Marcuzzi fin dalle primissime puntate. Il tempo di ...

Francesco Monte/ Foto - il ritorno a casa dopo il ritiro : addio alla tv? (Isola dei Famosi) : Francesco Monte dopo aver abbandonato l'Isola dei Famosi 2018 si affida a Instagram per il suo lungo sfogo pubblico dove annuncia importanti rivelazioni contro la Henger.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 18:07:00 GMT)

Eva Henger : Francesco Monte minacciato di andare in galera! : Eva Henger prima eliminata da L’Isola Dei Famosi, svela degli altarini inediti sulla questione droga. La donna ha rivelato che Francesco Monte è stato costretto ad abbandonare il reality perchè minacciato di andare in carcere! Francesco Monte ha abbandonato il reality show L’Isola Dei Famosi ed ha deciso di non presenziare in studio durante la seconda puntata onde evitare di avere uno scontro diretto con l’accusatrice Eva ...

Fuori onda di Eva Henger a Striscia- dove ha preso la droga Francesco Monte? Ecco le prove : FUNWEEK.IT - Rivelazioni Fuori onda di Eva Henger a Striscia la Notizia: l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi, all'insaputa che le telecamere del tg satirico fossero accese, svela dove Francesco Monte ...

“La situazione è grave…”. La rivelazione di Francesco Monte a Mattino 5. Il caso droga all’Isola dei Famosi non si ferma e davanti a Federica Panicucci vengono dette proprio queste parole : “È finita malissimo” : La questione delle canne all’Isola dei Famosi continua a tenere banco. In molti pensavano che le acque si sarebbero chetate e che l’impiccio avrebbe visto la fine, lieta si sperava. Ma invece pare proprio che il velo d’amarezza che si è abbattuto sul reality non abbia fine. Tra Francesco Monte ed Eva Henger è ancora guerra. Entrambi sono ormai ex concorrenti, ma le loro voci continuiamo a sentirle forti e chiare. In ogni ...

Isola 2018 - Cecilia Rodriguez parla di Francesco Monte e spiazza tutti : A Cecilia Rodriguez non interesserebbe minimamente quello che fa Francesco Monte: questo è emerso durante una serata in cui è stata protagonista l'ex gieffina, che ha dato una risposta su Monte che ha lasciato piuttosto perplessi tutti. Sappiamo ormai ciò che è successo all'Isola dei Famosi 2018, e giustamente è stato chiesto alla Rodriguez - in quanto vecchia fiamma di Francesco - di dire la sua; la showgirl, però, piuttosto infastidita, ha ...

Francesco Monte dopo L'Isola 2018 : "Accuse infondate - non voglio essere massacrato" : Francesco Monte ha deciso di rompere il silenzio dopo la sua spontanea decisione di abbandonare L'Isola dei Famosi 2018, attraverso un lungo post pubblicato su Instagram: ha deciso di rispondere a tutti coloro che volevano conoscere in maniera approfondita la sua versione dei fatti, che non pare assolutamente combaciare con quanto detto ieri da Eva Henger durante la terza diretta delL'Isola. Non ha voluto aspettare la prossima puntata, Francesco ...

Francesco Monte ha lasciato l'Isola 2018 : ecco cos'è successo e cosa vedremo stasera : Francesco Monte ha lasciato l'Isola dei Famosi 2018. Dopo avervi parlato per più di una settimana della possibile eliminazione dell'ex tronista adesso arriva quella che sembra essere proprio la verità sulla partecipazione al reality: sarebbe giunta a termine prima del previsto. Francesco Monte avrebbe già lasciato l'Honduras, prendendo il primo aereo disponibile forse - ma non è detto - per l'eventuale decisione della produzione di squalificarlo ...

L'isola dei famosi 13 : Francesco Monte amareggiato - la verità del giovane : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni delL'isola dei famosi in onda dalla prossima settimana il martedì sera. Condotto da Alessia Marcuzzi accompagnata da Mara e Daniele, il programma, continua ad avere grande successo. Come già sanno i telespettatori, la questione di Francesco Monte ha portato molto scompiglio all'interno del reality, tanto che sia la presentatrice che la redazione hanno dovuto prendere i giusti provvedimenti. ...