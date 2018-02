Forza nuova denuncia | ' Arrestato candidato romagnolo per scontri a Macerata | un sopruso'

Macerata - corteo di Forza nuova : tafferugli con la polizia. Fermati una ventina di militanti : Tensione e cariche delle forze dell'ordine ieri sera nelle vie del centro della città per una manifestazione organizzata dall'estrema destra contro il razzismo, nonostante il divieto della questura e ...

Macerata - tensioni e cariche della polizia su attivisti di Forza Nuova : Non si placano le tensioni a Macerata con scontri tra polizia e manifestanti nelle vie centrali della città. Ieri sera circa 40 attivisti di Forza Nuova, guidati dal leader del movimento, Roberto ...

Forza nuova e Lotta Studentesca contro VicenzaToday : La scorsa notte a Vicenza alcuni militanti delle formazioni di estrema destra Forza Nuova e Lotta Studentesca hanno affisso un manifesto contro VicenzaToday. Il quotidiano locale online...

Macerata - tensione in centro per il presidio di Forza Nuova. Dieci manifestanti in questura : Nelle immagini di èTv Marche i momenti di tensione nella centralissima piazza della Libertà a Macerata per il presidio di Forza Nuova, che ha disatteso lo stop alle manifestazioni della Prefettura maceratese. Forza Nuova, presente con il leader nazionale Roberto Fiore, ha manifestato indetto la manifestazione contro l’immigrazione, dopo l’attentato razzista compiuto dal neofascista Luca Traini L'articolo Macerata, tensione in centro ...

Macerata - tensione per il presidio di Forza Nuova. Dieci manifestanti in questura : Nelle immagini di èTv Marche i momenti di tensione nella centralissima piazza della Libertà a Macerata per il presidio di Forza Nuova, che ha disatteso lo stop alle manifestazioni della Prefettura maceratese. Forza Nuova, presente con il leader nazionale Roberto Fiore, ha manifestato indetto la manifestazione contro l’immigrazione, dopo l’attentato razzista compiuto dal neofascista Luca Traini L'articolo Macerata, tensione per il ...

Macerata - cariche di polizia contro i manifestanti di Forza Nuova : Tensione e cariche della polizia nelle vie del centro di Macerata per una manifestazione organizzata da Forza Nuova, che ha violato il divieto del Questore (uno stop era arrivato dalla Prefettura). Una quarantina di attivisti del movimento di ultradestra, guidati da Roberto Fiore, hanno cercato di entrare nella centralissima piazza della Libertà, m...

Macerata - cariche della polizia contro i manifestanti di Forza Nuova : Tafferugli a Macerata giovedì sera. Dopo un raduno di Forza Nuova, alcune decine di militanti neofascisti sono scesi in piazza violando il divieto del Questore per una manifestazione non autorizzata sono stati affrontati...

Macerata. Dieci attivisti di Forza nuova portati in Questura : Cariche della polizia in centro a Macerata per una manifestazione organizzata da Forza Nuova, che ha violato il divieto del

Sparatoria razzista a Macerata - corteo di Forza nuova : tensioni e scontri con la polizia : Il corteo organizzato da Forza Nuova ha violato il divieto del Questore e l’appello del sindaco che ha chiesto lo stop di tutte le manifestazioni

Leu contro Minniti/ Macerata - cariche contro Forza nuova che ha violato divieto di manifestare : Liberi e Uguali contro Minniti: negata l'autorizzazione per la manifestazione a Macerata, il Ministro dell'Interno rivendica la bontà delle sue politiche sull'immigrazione(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 01:00:00 GMT)

Macerata - scontri tra polizia e Forza nuova : 10 manifestanti in questura : Una decina di attivisti di Forza Nuova è stata portata in questura al termine della manifestazione non autorizzata del movimento di estrema destra a Macerata. Potrebbero essere denunciati per...

Macerata - scontri tra polizia e Forza nuova : 10 manifestanti in questura : Una decina di attivisti di Forza Nuova è stata portata in questura al termine della manifestazione non autorizzata del movimento di estrema destra a Macerata. Potrebbero essere denunciati per aver ...

Macerata - la polizia carica i dimostranti di Forza Nuova : Una decina di persone sono state portate in Questura: non hanno rispettato il divieto di manifestare. Disatteso l'appello del sindaco Carancini a sospendere qualsiasi corteo

Macerata - tensione e cariche durante manifestazione di Forza nuova - : Violato il divieto del Questore: quaranta attivisti hanno cercato di entrare in piazza della Libertà, ma sono stati respinti dalle forze di polizia. Alcuni militanti sono stati portati in Questura