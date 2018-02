Foibe | bandiere a mezz’asta in sede città metropolitana Palermo

meteoweb.eu

(Di venerdì 9 febbraio 2018), 9 feb. (AdnKronos) –a mezz’asta domani a Palazzo Comitini,delladi, in occasione della Giornata del ricordo per le vittime delle, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. “Lae ladiimpegnate nel rispetto dei diritti umani – dice il sindaco Leoluca Orlando – partecipano alla memoria di una pagina di violenze, di sofferenze e di mortificazione per troppo tempo rimossa”. L'articoloa mezz’asta insembra essere il primo su Meteo Web.