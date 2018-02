Fiorentina-Juventus 0-2 | Bernardeschi e Higuain puniscono i viola

La Juventus ha più Fede : Bernardeschi segna ed esulta - 2-0 di Higuain. Fiorentina ko - +2 sul Napoli : TORINO - TORINO - La Juventus ha più... Fede e sbanca il Franchi. La sblocca Bernardeschi su punizione e non poteva essere altrimenti. La chiude definitivamente Higuain con una stoccata delle sue sul ...

LIVE Fiorentina-Juventus - Serie A in DIRETTA : 0-2 - Bernardeschi e Higuain portano i bianconeri in testa! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Fiorentina-Juventus, big match della 24giornata della Serie A 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

Pagelle Fiorentina-Juventus 0-2 : i fischi non intimoriscono Bernardeschi : 1/26 Alfredo Falcone/LaPresse ...

LIVE Fiorentina-Juventus - cronaca e risultato in tempo reale : il raddoppio di Higuain : Campionato alla Juve, ma ' Fiorentina-Juventus diretta tv e LIVE streaming, dove vedere la partita oggi 9 Febbraio Fiorentina-Juventus probabili formazioni: l'ex viola Bernardeschi in campo dal 1 ? ...

LIVE Fiorentina-Juventus 0-1 : Bernardeschi la sblocca - Viola vicina al pari Video : ...17 - Come previsto, questa sera il 'Franchi' sarà quasi completamente esaurito 20,10 - Miralem Pjanic, durante l'arrivo della squadra allo stadio, ai microfoni di Premium Sport: "Una partita ...

Fiorentina-Juventus 0-2 La Diretta Higuain la chiude in contropiede : La sfida tra Fiorentina e Juventus apre il programma della 24esima giornata di Serie A, nel non consueto anticipo del venerdì sera, a causa degli impegni in Champions della squadra di Allegri. I ...

Fiorentina-Juventus 0-2 : Bernardeschi e Higuain fanno volare i bianconeri in testa alla Serie A : La Juventus ha sconfitto la Fiorentina per 2-0 nell’anticipo della 24^ giornata della Serie A di calcio e si è portata in testa alla classifica del campionato: i bianconeri hanno espugnato l’Artemio Franchi con una prova di grande sostanza e ora hanno due punti di vantaggio sul Napoli che domani sera dovrà rispondere nel durissimo match contro la Lazio. I ragazzi di Max Allegri hanno ottenuto un successo di vitale importanza contro ...

LIVE Fiorentina-Juventus - Serie A in DIRETTA : 0-2 - Bernardeschi e Higuain portano i bianconeri in testa! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Juventus, big match della 24^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Allo Stadio Artemio Franchi andrà in scena una partita caldissima, le due squadre sono acerrime rivali e le due tifoSerie sentono molto questa partita. I bianconeri partono con tutti i favori del pronostico e vanno a caccia della vittoria necessaria per sorpassare momentaneamente il Napoli in testa alla classifica (i ...

DIRETTA/ Fiorentina-Juventus (risultato finale 0-2) streaming video e tv : la chiude Higuain! : DIRETTA Fiorentina Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie A. Big match tra due squadre che sono grandi rivali (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 22:37:00 GMT)

LIVE Fiorentina-Juventus 0-1 : streaming - direttatv - highlights Video : In streaming invece basta utilizzare l'applicazione con Sky Go. La partita sarà trasmessa in tv anche da Mediaset Premium, sui canali Sport e Sport HD, o in streaming con Premium Play. #Fiorentina ...

Diretta/ Fiorentina-Juventus (risultato live 0-1) streaming video e tv : viola a caccia del pari : Diretta Fiorentina Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie A. Big match tra due squadre che sono grandi rivali (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 22:21:00 GMT)

Diretta/ Fiorentina-Juventus - risultato live 0-0 - streaming video e tv : palo clamoroso di Gil Dias! : Diretta Fiorentina Juventus, info streaming video e tv: due grandi rivali in campo al Franchi, sfida sentita al di là della situazione attuale.

Fiorentina-Juventus - cosa ha detto Cesari in tv sul Var : TORINO - Un dibattito accesissimo sul web e negli studi televisivi. In uno di questi, su Mediaset Premium, interviene l'ex arbitro e oggi moviolista Graziano Cesari . Ecco cosa ha detto in merito al ...

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 : streaming - direttatv - highlights Video : La partita sarà trasmessa in tv anche da Mediaset Premium, sui canali Sport e Sport HD, o in streaming con Premium Play. #Fiorentina Juventus #Fiorentina Juventus streaming #Fiorentina Juventus LIVE