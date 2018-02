Final Fantasy XV Pocket Edition disponibile per Android e iOS

Le avventure di Noctis sono disponibili sui dispositivi Android con Final Fantasy XV Pocket Edition : Final Fantasy XV Pocket Edition è la versione per dispositivi mobili dell'ultimo capitolo dell'omonima serie, che vi permetterà di vivere le avventure di Noctis e compagni in dieci capitoli. Avrete la possibilità di guidare il protagonista nel viaggio pieno di pericoli verso la promessa sposa Sua Grazia Lunafreya di Tenebrae, in seguito all'armistizio tra le nazioni di Lucis e Niflheim. L'articolo Le avventure di Noctis sono disponibili sui ...

Final Fantasy VII Remake : Square Enix ha cambiato il design di Cloud : Di certo questa generazione di hardware sarà ricordata per l'alto numero di Remake che hanno visto la luce su nuove piattaforme in una veste tecnica rinnovata. Alcuni di questi Remake sono veramente di altissimo livello, come Shadow of the Colossus per PS4, ma, come saprete, anche un altro storico titolo presto sarà pubblicato su current gen.Stiamo parlando di Final Fantasy VII Remake e, proprio riguardo l'atteso gioco, ora arriva qualche ...

Il design di Cloud Strife in Final Fantasy VII Remake modificato rispetto all’originale? : Nel corso di una conferenza, avvenuta nel corso dell'evento celebrativo chiamato Final Fantasy "Farewell Stories" 30th Anniversary Exhibition (che si svolge presso il Mori Arts Center Gallery in Roppingi Hills, a Tokyo, fino al prossimo 28 di febbraio), Square-Enix ha fornito qualche minuscolo dettaglio su Final Fantasy VII Remake, rilasciando dei concept che recano alcuni personaggi del celebre capitolo. In realtà, pare, ci siano altre immagini ...

Dissidia Final Fantasy NT Recensione - il franchise abbraccia il competitivo : Nel corso della sua lunghissima serializzazione, l’universo di Final Fantasy ci ha regalato storie incredibili, personaggi carismatici ed emozioni indescrivibili. Quindici i capitoli della serie principale della “Fantasia Finale”, innumerevoli gli spin off: tra questi c’è proprio la serie Dissidia, sbarcata con due capitoli (rispettivamente nel 2008 e nel 2011) per l’ormai compianta PSP. Seguito diretto è naturale è il nuovo Dissidia Final ...

Alle 22 saremo in diretta con Dissidia Final Fantasy NT : Anche per questa sera si rinnova l'imperdibile appuntamento con le dirette di Eurogamer .it!Questa volta ci focalizzeremo su Dissidia Final Fantasy che, nella sua versione NT nata nelle sale giochi giapponesi, arriva su console current-gen. Del gioco ne abbiamo parlato ampiamente nella nostra recensione, mentre questa sera, a partire dAlle ore 22, potrete seguire la diretta dedicata al gioco in compagnia di Michele Sollazzo.Come sempre potrete ...

Dissidia Final Fantasy NT : Recensione - Trailer e Gameplay : Se avete apprezzato il Dissidia Final Fantasy uscito diversi anni fa, allora non potete lasciarvi sfuggire il nuovo capitolo su PS4, il quale consente di impersonare i protagonisti dei vari titoli di uno dei franchise più amati dai videogiocatori, allo scopo di affrontare combattimenti 3 contro 3 in arene dalle dimensioni generose. Sono trascorsi 3 anni circa dal debutto di NT nelle salegiochi giapponesi, ed oggi vogliamo ...

Square Enix svela una splendida statuetta dedicata a Bahamut di Final Fantasy : Molto probabilmente i fan di Final Fantasy sono in attesa di Final Fantasy XV Royal Edition e Final Fantasy XV Windows Edition, ovvero le edizioni definitive dell'apprezzato gioco per console e PC. L'uscita delle due edizioni è fissata per il 6 marzo, ma oggi vi segnaliamo una notizia che probabilmente farà la felicità dei fan più accaniti della serie. Come riporta Dualshockers, Square Enix ha svelato una splendida statuetta dedicata a Bahamut, ...

Dissidia Final Fantasy NT - recensione : Di recente abbiamo visto diverse serie, anche molto importanti, fare il grande passo che le ha portate dalle ristrettezze delle console portatili o delle sale giochi, ai più potenti hardware casalinghi. È il caso ad esempio di Monster Hunter: World, scatenatosi in questo periodo su console con un successo travolgente. Oppure, guardando un po' più indietro, di Gravity Rush, abbellito per l'occasione come non era stato possibile in precedenza. ...

Final Fantasy XII : The Zodiac Age è ora disponibile per PC : Final Fantasy XV: Windows Edition è in arrivo il mese prossimo, ma nel frattempo i giocatori possono cimentarsi con Final Fantasy XII: The Zodiac Age. Infatti, come segnala Gamespot, la versione rimasterizzata del classico titolo per PS2, è ora disponibile su Steam.Chi procederà all'acquisto di Final Fantasy XII: The Zodiac Age entro l'8 febbraio lo otterrà per 39,99 Euro, con uno sconto del 20%. Inoltre, tutti coloro che scaricheranno il titolo ...

Final Fantasy XV avrà il crossplay tra Xbox One e Windows 10 : Final Fantasy XV uscirà il mese prossimo su PC e, a quanto comunica il Windows Store, supporterà il crossplay in co-op tra Windows 10 e Xbox One.Come riferisce DSOgaming, il supporto del crossplay sarà prerogativa della sola versione per Win10, per cui i giocatori Steam non potranno giocare assieme a quelli Xbox One.Final Fantasy XV per PC includerà tutti i DLC rilasciati per console. Il gioco verrà lanciato il 6 marzo, state attendendo anche ...

Final Fantasy XV Windows Edition ora preordinabile dal Microsoft Store : Da oggi è Finalmente possibile preordinare Final Fantasy XV Windows Edition sul Microsoft Store, il famoso titolo di Square Enix si prepara a sbarcare su Windows 10 dopo PS4 e Xbox One. Descrizione Final Fantasy XV Windows Edition Include tutti i contenuti pubblicati con i vari aggiornamenti del gioco (la strada alternativa del capitolo 13, la versione fuoristrada per la Regalia, la possibilità di cambiare personaggio e altro ancora!). A questi ...

Final Fantasy XV : la versione lanciata per PC è una generazione avanti rispetto alla controparte console : Final Fantasy XV per PC è stato costruito da zero, non si tratta perciò di un semplice porting.Queste sono le parole che comunica Hajime Tabata alla community, riporta DSOgaming. Il director della serie ha rivelato che la versione PC del gioco è stata fatta a partire da zero, pensata per PC e per questo sarebbe una generazione avanti rispetto alla versione per console casalinghe, rilasciata nel 2016.Si tratterebbe dunque di una lavoro ...

Final Fantasy XV Windows Edition si mostra in un video gameplay : Square Enix continua a supportare il suo Final Fantasy XV, l'apprezzato titolo che diventerà ancora più grande a partire dal 6 marzo, ovvero da quando saranno lanciati Final Fantasy XV Royal Edition per PlayStation 4 e Xbox One e Final Fantasy XV Windows Edition per PC.Il gioco, quindi, arriva Finalmente anche su PC e, in vista del suo rilascio, Square Enix ha messo a disposizione dei fan i tool benchmark, in questo modo i giocatori potranno ...

Final Fantasy VII Remake torna a mostrare immagini - stavolta in alta definizione : Non molto tempo fa vi abbiamo riportato una galleria di immagini per Final Fantasy VII Remake, diffuse nel corso di un evento celebrativo: si trattava, infatti, di alcuni stralci estrapolati da dei concept artwork, esibiti durante la Final Fantasy 30th Anniversary Exhibition - Farewell Story Exhibition -, tenutasi a Toky nelle scorse settimane. In questa occasione, infatti, abbiamo potuto ammirare dei curiosi concept legati propri oa Final ...