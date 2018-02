Fedez e Chiara Ferragni in tour nelle sale parto a Los Angeles

Chiara Ferragni e Fedez fanno un tour nelle sale parto : Le pagine social di Chiara Ferragni e Fedez da Los Angeles strabordano di notizie sull’erede del rapper e della fashion blogger. Il conto alla rovescia è cominciato e la coppia ha iniziato i tour per sale parto per poter scegliere quella giusta per l’arrivo di baby Leone. Sorridono e si divertono, lasciando ai follower soltanto momenti spensierati e vita da sogno. Le preoccupazioni o le normali ansie della dolce attesa sono ...

La dedica di Fedez al bimbo nel pancione di Chiara Ferragni : "Leone - ti aspettiamo" : "Waiting for you", questa è la sintetica dedica di Fedez per il nascituro Leone, atteso in Aprile dalla coppia italiana più popolare del web. La dedica accompagna una foto del...

Fabio Rovazzi difende Fedez e Chiara Ferragni da Silvia Toffanin : Silvia Toffanin ospita Rovazzi: le parole del cantante su Fedez e Chiara Durante l’intervista di Fabio Rovazzi avvenuta oggi a Verissimo, Silvia Toffanin ha chiesto al suo ospite che cosa pensasse di Fedez e Chiara Ferragni, soprattutto sul fatto che condividessero tutto della loro vita. Fabio ha infatti ammesso che benchè si consideri un ragazzo molto social, non posta proprio tutto della sua vita come invece fanno i suoi amici. Silvia ...

Fedez e Chiara Ferragni fanno il tifo per Rovazzi : L’anteprima milanese de Il Vegetale, primo film di Fabio Rovazzi, è stata una bella reunion di amici, tra risate e stories da condividere via social, anche prendendo un po’ in giro il neo attore, che, a detta di Fedez, era molto agitato per il debutto sullo schermo. Il rapper e la fidanzata Chiara Ferragni, ovviamente sono stati tra i primi ad arrivare al cinema Odeon, dove si è tenuto l’evento. Un paio di scatti social prima ...

E Fedez bacia il pancione di Chiara Ferragni. La foto più bella della gravidanza : Il pancione c’è. Chiara Ferragni, 30 anni e 11 milioni di follower, è felice. E Fedez, futuro papà, le dà un bacio sul ventre. La foto più bella dell’attesa della fashion blogger e del rapper è questa. I due sono tornati a Milano, qualche giorno di relax per lui, le sfilate maschili della fashion week per lei. Presto sarà di nuovo il tempo di fare i bagagli per Los Angeles, dove Leo (che sta per Leone) verrà al mondo a inizio aprile. ...

Chiara Ferragni - l'ecografia è 3D. Fedez : "Leone ha le mie labbra" : Chiara Ferragni ha reso noto attraverso Instagram il contenuto della sua ecografia in 3D . Leone è già una superstar tra i social e i fan non stanno più nella pelle. I genitori, invece, scherzano sull'...

