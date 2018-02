Facebook testa il pulsante “non mi piace” per i commenti

Facebook sta testando un bottone "non mi piace" - o quasi : ... ma il senso è questo".Il gruppo ha anche annunciato un fondo di dieci milioni di dollari che distribuirà ai gruppi Facebook delle comunità per affrontare il problema della "polarizzazione" politica. ...

Facebook testa "downvote" - simile al tasto "non mi piace" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Facebook sta testando un “Non mi piace” per i commenti : Per ora con un numero limitato di utenti e solo nelle Pagine, ma potrebbe cambiare molte cose The post Facebook sta testando un “Non mi piace” per i commenti appeared first on Il Post.

Facebook sta testando un pulsante per lasciare un giudizio negativo - ma non è un dislike : Facebook ha confermato di aver iniziato un test, ristretto a un numero limitato di pagine pubbliche, nel quale gli utenti potranno lasciare un giudizio negativo, in particolare in merito a commenti inappropriati, incivili o fuorvianti. Non si tratta quindi di un dislike (Non mi piace). L'articolo Facebook sta testando un pulsante per lasciare un giudizio negativo, ma non è un dislike è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Gli utenti Facebook diranno se le testate sono attendibili : (Immagine; pixabay/CC0 Creative Commons) “Nel mondo oggi c’è molto sensazionalismo, molta disinformazione e molta polarizzazione. I social media permettono alle persone di diffondere informazioni più velocemente che mai e se non ci occupiamo di questi problemi finiremo con l’amplificarli”. È il passaggio più significativo del post con cui Mark Zuckerberg annuncia che Facebook, per contenere il fenomeno delle fake news, ha deciso di ...

La strategia di Facebook contro le fake news : saranno gli utenti a decretare le testate affidabili : Facebook cambia ancora, e nello sforzo di contrastare il flusso di fake news si rivolge ai suoi stessi utenti e al loro giudizio per individuare le fonti di notizie considerare più affidabili. E' il ceo del social network, Mark Zuckerberg, ad annunciare l'iniziativa in un post, dando il via al 'test' a partire dalla prossima settimana.Si tratta in sostanza di raccogliere pareri e suggerimenti sul livello di fiducia nelle diverse fonti di ...

Facebook cambia ancora : saranno gli utenti a decidere l’autorevolezza delle testate : Facebook cambia ancora, e nello sforzo di contrastare il flusso di fake news si rivolge ai suoi stessi utenti e al loro giudizio per individuare le fonti di notizie considerare più affidabili. Il social darà priorità alle fonti in base al grado di fiducia accordato loro dagli utenti....

Facebook sta testando una sezione dedicata alle notizie e agli eventi locali : "Today In" è il nome di una nuova sezione di Facebook, al momento è in fase di test in sei città statunitensi. Scopriamo insieme le sue feature L'articolo Facebook sta testando una sezione dedicata alle notizie e agli eventi locali è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Facebook pronto per testare le pubblicità nei suoi video : Il Social Network, Facebook, sta preparando l’introduzione di annunci pubblicitari all’interno dei suoi video. Ecco tutti i dettagli! Facebook è il primo social network al mondo. In esso ogni giorno tante persone interagiscono, vendono e trovano lavoro. Come se questo non bastasse, la sua piattaforma video sta diventando sempre più ricca di contenuti e tante persone preferiscono caricarli direttamente li che su YouTube o altri ...