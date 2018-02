Facebook sta testando un bottone non mi piace | o quasi

Facebook testa "downvote" - simile al tasto "non mi piace" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Jim Carrey sta invitando tutti a lasciare Facebook : (Immagine; pixabay/CC0 Creative Commons) James Eugene Redmond, conosciuto con il nome di Jim Carrey ha lanciato una battaglia contro Facebook, non limitandosi alla dialettica ma compiendo gesti concreti. Ha chiuso il proprio account, ha venduto la sua partecipazione azionaria in Facebook e sta usando Twitter per pubblicare immagini ironiche contro Mark Zuckerberg e per fare circolare l’hashtag #unfriendFacebook, invitando i suoi fan a migrare ...

Facebook sta testando un “Non mi piace” per i commenti : Per ora con un numero limitato di utenti e solo nelle Pagine, ma potrebbe cambiare molte cose The post Facebook sta testando un “Non mi piace” per i commenti appeared first on Il Post.

Facebook sta testando un pulsante per lasciare un giudizio negativo - ma non è un dislike : Facebook ha confermato di aver iniziato un test, ristretto a un numero limitato di pagine pubbliche, nel quale gli utenti potranno lasciare un giudizio negativo, in particolare in merito a commenti inappropriati, incivili o fuorvianti. Non si tratta quindi di un dislike (Non mi piace). L'articolo Facebook sta testando un pulsante per lasciare un giudizio negativo, ma non è un dislike è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Jim Carrey sta invitando tutti a lasciare Facebook : (Immagine; pixabay/CC0 Creative Commons) James Eugene Redmond, conosciuto con il nome di Jim Carrey ha lanciato una battaglia contro Facebook, non limitandosi alla dialettica ma compiendo gesti concreti. Ha chiuso il proprio account, ha venduto la sua partecipazione azionaria in Facebook e sta usando Twitter per pubblicare immagini ironiche contro Mark Zuckerberg e per fare circolare l’hashtag #unfriendFacebook, invitando i suoi fan a migrare ...

Facebook Messenger e Instagram presentano nuovo funzioni per gli appassionati : Facebook Messenger sta testando la possibilità di aggiungere una emoji all'immagine del proprio profilo, per esprimere il proprio stato d'animo quasi in tempo reale. Nel frattempo Instagram sta testando la possibilità di ricondividere i post di altri utenti sulle proprie storie. L'articolo Facebook Messenger e Instagram presentano nuovo funzioni per gli appassionati è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Come scollegare account Instagram da Facebook : Collegare il nostro account Instagram con il nostro profilo Facebook può portare diversi vantaggi. Possiamo pubblicare facilmente le nostre foto di Instagram anche su Facebook, in modo del tutto automatico. Inoltre può portare a conquistare molti più follower provenienti da Facebook. Se in passato abbiamo collegato i due account, possiamo ancora scollegarli in modo da tenerli separati l’uno dall’altro. Inoltre possiamo anche ...

Jim Carrey sta invitando tutti a lasciare Facebook : (Immagine; pixabay/CC0 Creative Commons) James Eugene Redmond, conosciuto con il nome di Jim Carrey ha lanciato una battaglia contro Facebook, non limitandosi alla dialettica ma compiendo gesti concreti. Ha chiuso il proprio account, ha venduto la sua partecipazione azionaria in Facebook e sta usando Twitter per pubblicare immagini ironiche contro Mark Zuckerberg e per fare circolare l’hashtag #unfriendFacebook, invitando i suoi fan a migrare ...

Dati 2018 : Facebook regna - cresce Reddit - ma agli italiani piace Instagram : Facebook è ancora il più amato dagli italiani e pure da tutti gli altri. Questa la prima cosa che si nota guardando la “Mappa dei social network nel mondo”, stilata ogni anno dall’analista Vincenzo Cosenza, che nel 2018 ha aggiunto 15 nuovi stati. L’elaborazione, sulla base dei Dati di Alexa di Amazon, dicono che Facebook è il social network preferito in ben 152 dei 167 paesi presi in analisi. In altre parole, il 91% dei ...

Dati 2018 : Facebook regna - cresce Reddit - ma agli italiani piace Instagram : Facebook è ancora il più amato dagli italiani e pure da tutti gli altri. Questa la prima cosa che si nota guardando la “Mappa dei social network nel mondo”, stilata ogni anno dall’analista Vincenzo Cosenza, che nel 2018 ha aggiunto 15 nuovi stati. L’elaborazione, sulla base dei Dati di Alexa di Amazon, dicono che Facebook è il social network preferito in ben 152 dei 167 paesi presi in analisi. In altre parole, il 91% dei ...

LO STATO SOCIALE (E LA VECCHIA) / Una vita in vacanza : il saluto ai fan su Facebook (Sanremo 2018) : Al Festival di Sanremo 2018, Lo STATO SOCIALE si è esibito nel brano "Una vita in vacanza", che si è classificato tra i sette migliori della serata inaugurale.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 20:35:00 GMT)

'Facebook ha un impatto negativo sul mondo'. Il sondaggista assunto da Zuckerberg si licenzia dopo soli 6 mesi : Quindi abbiamo un individuo, di 33 anni, che ha il pieno controllo sull'esperienza di 2 miliardi di persone nel mondo. È una cosa senza precedenti. Neanche il presidente degli Stati Uniti ha questo ...

"Facebook ha un impatto negativo sul mondo". Il sondaggista assunto da Zuckerberg si licenzia dopo soli 6 mesi : "Facebook ha un impatto negativo sul mondo": è questa la conclusione a cui è giunto Tavis McGinn, il sondaggista che l'azienda ha assunto per monitorare la percezione degli utenti di Mark Zuckerberg e del direttore operativo Sheryl Sandberg, e che, dopo soli sei mesi, ha deciso di lasciare il lavoro. Nonostante il divieto di divulgare i dati raccolti, dopo il licenziamento, McGinn ha svelato i risultati di alcuni sondaggi.Stando ad ...

Dati 2018 : Facebook regna - cresce Reddit - ma agli italiani piace Instagram : Facebook è ancora il più amato dagli italiani e pure da tutti gli altri. Questa la prima cosa che si nota guardando la “Mappa dei social network nel mondo”, stilata ogni anno dall’analista Vincenzo Cosenza, che nel 2018 ha aggiunto 15 nuovi stati. L’elaborazione, sulla base dei Dati di Alexa di Amazon, dicono che Facebook è il social network preferito in ben 152 dei 167 paesi presi in analisi. In altre parole, il 91% dei ...