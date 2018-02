Facebook | “non mi piace” | un tasto per bocciare i commenti

Facebook sta testando un “Non mi piace” per i commenti : Per ora con un numero limitato di utenti e solo nelle Pagine, ma potrebbe cambiare molte cose The post Facebook sta testando un “Non mi piace” per i commenti appeared first on Il Post.

Eleonora - C'è posta per te/ Chiude la busta e si difende su Facebook : “Non è stato possibile dire tutto in tv” : Eleonora, video C'è posta per te: rinnega la famiglia e fa infuriare Maria De Filippi. “Non sono assassini!”, sbotta la conduttrice. La ragazza Chiude la busta e poi si difende sui social(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 16:22:00 GMT)