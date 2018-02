F1 | la Ferrari ha acceso il motore della nuova monoposto! Procedura perfetta a Maranello

oasport

: Ferrari, acceso il motore per la monoposto 2018 - thexeon : Ferrari, acceso il motore per la monoposto 2018 - focus_motori : Ferrari, acceso il motore per la monoposto 2018: Ferrari, acceso il motore per la monoposto… - focus_motori : Ferrari, acceso il motore per la monoposto 2018 -

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Lahailmonoposto che correrà il Mondiale 2018 di Formula Uno. La, uno dei momenti più delicati che chiude la lunga fase di progettazione e realizzazione, è uno dei più attesi dagli ingegneri: atutto è andato per il meglio, il rombo del propulsore è fenomenale e ha dato tutte le risposte che ci si attendeva. Ora l’appuntamento è per il 22 febbraio quando si svolgerà la presentazioneRossa, proprio lo stesso giornoMercedes: la sfida è già iniziata prima che i piloti scendano in pista. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen non era presenti all’accensione del, sono passati aper altri impegni. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter