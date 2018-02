Eva Henger | droga all' Isola dei Famosi 2018 Video | a Striscia la Notizia | la

Eva Henger - droga all'Isola dei Famosi/ Video - a Striscia la Notizia : Massimiliano Caroletti parla di onestà : Francesco Monte è tornato in Italia per difendersi dagli attacchi di Eva Hanger ma un fuori onda a Striscia la Notizia potrebbe mettere nei guai entrambi. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 23:04:00 GMT)

Eva Henger : Francesco Monte minacciato di andare in galera! : Eva Henger prima eliminata da L’Isola Dei Famosi, svela degli altarini inediti sulla questione droga. La donna ha rivelato che Francesco Monte è stato costretto ad abbandonare il reality perchè minacciato di andare in carcere! Francesco Monte ha abbandonato il reality show L’Isola Dei Famosi ed ha deciso di non presenziare in studio durante la seconda puntata onde evitare di avere uno scontro diretto con l’accusatrice Eva ...

“Ecco dove Monte ha preso la droga e le prove”. Isola - la Henger confessa tutto. Non sapEva che ci fossero le telecamere e così - per la prima volta - Eva si lascia andare completamente con l’inviato di Striscia la Notizia : le nuove rivelazioni choc : Lo scandalo droga all’Isola dei Famosi si allarga. Non sapeva di essere ripresa dalle telecamere Eva Henger quando, dopo aver ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, Max Laudadio l’ha avvicinata in un hotel e si è fatto raccontare i dettagli della storiaccia con protagonisti Francesco Monte e la marijuana che tiene banco da dieci giorni. E mentre l’accusato, anche lui ormai ex naufrago dal ...

Isola dei Famosi 2018 - Eva Henger racconta tutto sul “caso marjiuana” : “Monte l’ha chiesta al guidatore del pullman” : “Siamo scesi dall’aereo e Francesco Monte ha chiesto subito al guidatore del pullman dove poteva comprare la marijuana”. Parole di Eva Henger. La ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata intercettata da Max Laudadio, inviato di Striscia la Notizia, nella hall dell’albergo dove si trovava. Laudadio ha fatto credere alla Henger che la telecamera fosse spenta e così lei si è lasciata andare a un lungo racconto ...

Isola - Eva Henger non sa di essere ripresa dalle telecamere e confessa tutto : Mi hanno detto 'così dobbiamo farlo arrestare' : La rivelazione di Eva Henger su Francesco Monte in diretta all'Isola dei Famosi continua a far discutere.Se da una parte c'è Francesco Monte che si difende e si sottrae al linciaggio mediatico, dall'altra c'è una Eva Henger agguerritissima che non vuole passare per la falsa di turno. Dopo aver ricevuto il tapiro d'oro da Valerio Staffelli e aver ripetuto la sua versione dei fatti, Eva Henger - non sapendo di essere ...

