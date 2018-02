EVA HENGER A VERISSIMO Dopo il caso droga all' Isola dei Famosi | In

A Verissimo confronto in differita tra EVA HENGER e Francesco Monte. Le dichiarazioni : Verissimo - Monte e Toffanin Prosegue senza sosta la lotta a suon di dichiarazioni contrastanti tra Francesco Monte e Eva Henger, accusato ed accusatrice del droga gate dell’Isola dei Famosi 2018. I due sono tra i protagonisti della puntata di Verissimo in onda domani su Canale 5, saranno entrambi in studio ma in momenti diversi. Ecco la sintesi di ciò che hanno detto a Silvia Toffanin. Verissimo: le dichiarazioni di Eva Henger L’ex ...

A Verissimo Chiara Nasti - Francesco Monte - EVA HENGER e Raz Degan - Sabato italiano e Tv Talk su Sanremo : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda Sabato 10 febbraio. Ospiti di Gulp Music del 10 febbraio 2018 Alle 13.40 torna su Rai Gulp Gulp Music. Conduce Celeste Savino. A poche ore dalla proclamazione del vincitore del Festival di Sanremo si rivedranno i numeri 1 delle ultime edizioni e di questa sessantottesima edizione saranno raccontati, tra […] L'articolo A Verissimo Chiara Nasti, Francesco Monte, Eva Henger e Raz Degan, ...

Droga all’Isola : Striscia la Notizia (con EVA Henger) inchioda Francesco Monte e la produzione : Francesco Monte fuma - Striscia la Notizia A Striscia la Notizia si fa luce sul canna-gate all’Isola dei Famosi 2018. Il tg satirico di Antonio Ricci rivela retroscena decisamente ’scottanti’ sulla questione, strappando all’accusatrice Eva Henger pesanti dichiarazioni avvenute nei fuori onda, con l’ex naufraga ignara di essere ripresa dalle telecamere. Parole che, dovessero trovare riscontro, mettono in seria ...

EVA HENGER svela a Silvia Toffanin tutta la verità su Francesco Monte : Verissimo: Eva Henger torna a parlare di Francesco Monte da Silvia Toffanin Domani pomeriggio andrà in onda una nuovissima puntata di Verissimo. E in questa occasione la conduttrice del rotocalco del sabato pomeriggio di Canale 5 intervisterà Francesco Monte e Eva Henger. E a far molto discutere in questi ultimi giorni è stata proprio la ex attrice di film per adulti, la quale ha accusato Francesco di essersi fumato della marijuana nei giorni ...

Isola dei Famosi - EVA HENGER : "Vedere Monte con la marijuana mi ha ricordato mio figlio" : Domani pomeriggio, nello studio di Verissimo , oltre a Francesco Monte ci sarà anche l'altra naufraga dell' Isola dei Famosi coinvolta in questo scandalo, Eva Henger. E se Francesco Monte ribadirà la ...

Alessia Marcuzzi contro EVA Henger/ Stefano De Martino appoggia la conduttrice (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Marcuzzi contro Eva Henger: “Denuncia giusta, ma doveva essere più discreta”. Isola dei Famosi 2018, tiene ancora banco il “canna-gate” . Le ultime notizie sulla conduttrice.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 16:30:00 GMT)

EVA HENGER a Striscia : 'Droga? Chiara Nasti voleva parlare ma le hanno detto di non farlo' : Eva Henger come un fiume in piena dopo aver rivelato a tutti che Francesco Monte ha fumato marijuana prima che L'Isola dei famosi avesse ufficialmente inizio subito dopo essere arrivato in Honduras. ...

Isola dei Famosi 2018 - EVA HENGER : “Dopo l’esperienza di mio figlio vedere un altro fumare marijuana mi ha fatto male”. Monte : “Nego tutto” : Puntata ricca di Verissimo quella in onda domani pomeriggio. Ospiti di Silvia Toffanin saranno infatti Eva Henger e Francesco Monte. Entrambi, ovviamente, affronteranno la questione della marijuana, con Eva che ha dichiarato di aver visto Monte farne uso mentre si trovava in Honduras. “E’ stato un attacco personale nei miei confronti. Io ho la coscienza a posto. Nego tutto e confermo quello che ho scritto nel comunicato che ho pubblicato sui ...

EVA HENGER a Verissimo : “Dire la verità non è un reato - fumare canne sì. Ho rivissuto l’incubo di mio figlio” : Eva Henger è ospite a Verissimo di sabato 10 febbraio, in onda dalle 16 su Canale 5. Ecco cosa dichiara a Silvia Toffanin dopo aver accusato Francesco Monte di aver “portato la droga” all’Isola dei famosi. Lui nega qualsiasi accusa nella stessa puntata del programma. Eva Henger: “fumare canne è un reato, pregiudizi nei miei […] L'articolo Eva Henger a Verissimo: “Dire la verità non è un reato, fumare canne sì. ...

Marijuana all'Isola - Marcuzzi sbotta contro EVA HENGER e Monte va dagli avvocati : Nelle scorse ore Francesco Monte ha pubblicato un post sui social dove ha spiegato che non sarà in studio nella puntata di martedì prossimo dell’Isola dei Famosi. L’ormai ex naufrago del reality infatti ha deciso di non commentare in nessuna trasmissione le polemiche legate al canna-gate. Ricordiamo a chi non lo sapesse che durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fatto uso di Marijuana ...

Isola - Alessia Marcuzzi senza freni : l'affondo a EVA Henger : Siamo abituati a vederla imparziale e mai sopra le righe, ma stavolta Alessia Marcuzzi ha perso la pazienza. Di fronte al caos scoppiato a seguito del

ALESSIA MARCUZZI CONTRO EVA HENGER/ La conduttrice si sbilancia - la showgirl silenzia (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MARCUZZI CONTRO Eva HENGER: “Denuncia giusta, ma doveva essere più discreta”. Isola dei Famosi 2018, tiene ancora banco il “canna-gate” . Le ultime notizie sulla conduttrice.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 14:27:00 GMT)

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi su EVA HENGER : “Il suo modo di fare mi ha infastidito… Ah la visibilità - quanto può incattivire le persone” : Alessia Marcuzzi ha detto la sua. Dopo l’uscita di Francesco Monte dall’Isola dei Famosi a causa delle dichiarazioni di Eva Henger sul presunto uso di marijuana, la presentatrice è infine esplosa, passando la serata di ieri a replicare agli utenti che le facevano notare di “aver fallito” nella gestione del caso. Infatti, c’è chi la accusa di aver gestito male l’affare “canna” e soprattutto l’intervista ...

Verissimo - anticipazioni puntata di sabato 10 febbraio : tra gli ospiti Francesco Monte ed EVA Henger : puntata speciale di Verissimo, sabato 10 febbraio! Nel talk show condotto da Silvia Toffanin ci sarà infatti il primo incontro-scontro tra Francesco Monte ed Eva Henger, dopo il ritiro di lui dall’Isola dei famosi. I due, come ben sappiamo, sono protagonisti dello scandalo “droga all’Isola” e questa sarà l’occasione giusta per dare ognuno le proprie spiegazioni. Arriverà in studio anche la fashion blogger Chiara ...