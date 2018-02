+Europa di Emma Bonino al 3% M5S in calo | si consolida la Lega Barometro sul voto | nuovi

+Europa con Emma Bonino : «Portiamo avanti le nostre battaglie nel centrosinistra» fotogallery : Così come c'è bisogno di più Europa e di sostenere l'idea degli Stati Uniti d'Europa perché chi pensa che potremmo fare a meno dell'Euro non capisce niente di economia. Insomma la lista +Europa si ...

Calabria : Sergio Stumpo alla convention di +Europa con Emma Bonino : ... definendola il nodo principale dell'economia italiana, e proponendo un cambio di paradigma nelle politiche di sostegno a quest'area del paese. Sono sicuro che i calabresi impareranno rapidamente a ...

Lombardia : verso esclusione lista +Europa con Emma Bonino : Milano, 27 gen. (AdnKronos) - +Europa con Emma Bonino potrebbe non farcela a presentare la propria lista alle regionali in Lombardia. La raccolta delle firme potrebbe non produrre il risultato necessario. "La legge regionale ci costringe a raccogliere quasi 10 mila firme suddivise per le province lo

Emma Bonino lancia l'alleanza tra la lista +Europa e il Pd : "Amatemi di meno e votatemi di più" : "Vedo che la mia popolarità, nonostante gli acciacchi, è piuttosto alta tra i leader politici. Mi fa piacere, so che è un riconoscimento alla mia storia radicale. Ma lasciatemi dire con un sorriso: magari amatemi di meno ma votatemi e votateci di più". Lo ha detto Emma Bonino, leader di +Europa, in un messaggio trasmesso su Facebook per lanciare l'alleanza con il Pd alle elezioni."Le avete provate tutte", ha aggiunto ...

Elsa Fornero - tutto vero. Il retroscena : Emma Bonino e +Europa la vogliono candidare : L'ipotesi è quella che milioni di italiani hanno temuto per 5, lunghi anni: Elsa Fornero di nuovo nella stanza dei bottoni. A botta calda, nel 2013, appena usciti dal disastro lacrime e sangue del ...

"Legalizzare l'uso della cannabis" : la proposta di +Europa di Emma Bonino : "Un'Italia più europea, non abbiamo dubbi, è un paese dove l'uso della cannabis è legalizzato". La proposta arriva, tramite un post su Facebook, dalla lista +Europa con Emma Bonino. In particolare, il ...

+Europa - Antonio Di Pietro sul soccorso di Tabacci a Emma Bonino : “Cani e gatti insieme. Caro PD o mi dai 10 posti o…” : Antonio Di Pietro commenta a Omnibus (La7) la scelta a sorpresa fatta ieri da Bruno Tabacci che è corso in aiuto a +Europa di Emma Bonino che con il supporto di Centro Democratico non avrà più bisogno di raccogliere le 25mila firme per la candidatura dei suoi rappresentanti: “un tempo si chiamava estorsione in politica si chiama tattica” L'articolo +Europa, Antonio Di Pietro sul soccorso di Tabacci a Emma Bonino: ...

Tabacci in soccorso di +Europa di Emma Bonino - risolta questione firme | : Il leader di Centro Democratico, presente in Parlamento, ha annunciato l'accordo con il movimento radicale, risolvendo così l'empasse sulla raccolta firme. Il 13 gennaio saranno decise le eventuali ...

Tutto ok per Emma Bonino. +Europa sponsorizzata da Centro Democratico : Svolta per gli alleati radicali di Matteo Renzi. Nel logo della lista, oltre alla scritta “+Europa con Emma Bonino” ci sarà anche l’indicazione “Centro Democratico“. I centristi cattolici salvano i radicali. La lista +Europa non dovrà raccogliere le firme e parteciperà alle…Continua a leggere →

TABACCI SALVA EMMA BONINO DAL ROSATELLUM/ Elezioni 2018 - “simbolo Centro Democratico alla Lista +Europa” : Bruno TABACCI "SALVA" EMMA BONINO dai regolamenti del ROSATELLUM: Elezioni 2018, "simbolo Centro Democratico alla Lista +Europa", i cattolici ex Dc SALVAno così i Radicali(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 17:18:00 GMT)

Tabacci salva la lista di Emma Bonino «Il 4 marzo per il voto +Europa ci sarà» : Il leader di Centro democratico concede il suo simbolo alla leader radicale, che adesso non sarà più obbligata a raccogliere le firme. Lei lo ringrazia: «Un servizio al Paese»

Perugia - si costituisce comitato "+Europa con Emma Bonino" : Perugia L'associazione Radicali Perugia promuove la costituzione di un comitato cittadino di sostegno alla lista "+Europa con Emma Bonino" che si presenterà alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. ...

Così +Europa di Emma Bonino correrà da sola : "La lista " +Europa " di Emma Bonino rinuncia all'apparentamento con il Pd per correre da sola. "È una scelta obbligata, dovuta ad una norma contenuta nel Rosatellum , una norma scritta in palese ...

Gelo con il Pd - la lista +Europa di Emma Bonino correrà da sola alle elezioni. Della Vedova : 'Muro di gomma di Minniti' : Salta l'intesa tra il Pd e la lista +Europa di Emma Bonino in vista del voto. L'annuncio ufficiale in una nota congiunta Della stessa leader radicale, insieme a Riccardo Magi e Benedetto Della Vevdova,...