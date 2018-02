Esuberi Embraco | c' è uno spiraglio

Embraco conferma chiusura ed Esuberi : 21.54 L' Embraco ,azienda del gruppo Whirlpool, ha conferma to di voler azzerare la produzione in Italia nel 2018 con la chiusura dello stabilimento di Riva di Chieri (Torino) e i 497 licenziamenti annunciati nei giorni scorsi. Lo rendono Fiom e Uilm che hanno incontrato l'azienda all'unione Industriale. Un nuovo incontro è fissato per il 24 gennaio. Giovedì invece l'azienda incontrerà il ministro del Lavoro per valutare la possibilità di ...

Embraco : Cercheremo soluzioni per personale coinvolto da Esuberi : Torino, 10 gen. (askanews) Si cercheranno soluzioni per i dipendenti in esubero e in Italia l'Embraco manterrà una presenza. E' quanto rende noto l'azienda in una nota in cui annuncia la cessazione ...