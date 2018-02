Ema | sindaco di Milano di nuovo all' attacco

Con un'equazione di "buon anno" il sindaco matEmatico di Udine ha affascinato il Guardian : Sul giornale britannico una sfida matematica sul conto alla rovescia verso il 2018. E il migliore è risultato Furio Honsell

Paesi online premia Alberona : 'Enogastronomia al top'. Il sindaco : 'Ora però sistEmateci le strade' : Approfondimenti Ad Alberona sventola , ancora, la bandiera arancione: il marchio Touring confermato fino al 2020 22 gennaio 2018 L'Alberona spaventata dalla criminalità tira un sospiro di sollievo: ...

L'ex sindaco di Otranto convinto di battere D'AlEma : "La partita è con i 5 Stelle" : Luciano Cariddi, ex sindaco di Otranto, è il candidato pugliese di Noi con l'Italia-Udc nel collegio uninominale di Nardò: dovrà affrontare due big come Massimo D'Alema , Leu, e il viceministro allo ...

Sede Ema - Sen. Mandelli : “Situazione grottesca. Ministro della Salute e Sindaco di Milano prendano in mano la situazione. Amsterdam non ha i requisiti” : Riguardo il caso della Sede EMA di Amsterdam, il Sen. Andrea Mandelli di Forza Italia, Presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli. “La Sede di Amsterdam sicuramente non è pronta –ha dichiarato Mandelli-, non ha neanche le dimensioni per ospitare i funzionari che sovraintendono al prezioso ...

Elezioni - De Luca ai microfoni di StrettoWeb : 'io sindaco di Messina per dare una spallata a questo sistEma di consorterie e ipocrisie' ... : Come risponde a chi l'accusa di essere un mercenario della politica? ' Ho fatto un patto federativo con l'Udc per le regionali per consentire al partito di superare il 5% e a noi di Sicilia Vera di ...

