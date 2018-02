Ema | Milano contrattacca Sala | ' Chiediamo accesso agli atti e la mia audizione al

Ema - sindaco di Milano di nuovo all'attacco : Sala chiede ai legali di poter accedere agli atti per verifciare i documenti del dossier olandese: 'ho il sospetto che la tesi transitoria non fosse presente' - Il sindaco di Milano di nuovo all'...

Milano : per tutto il 2018 - cinEma gratis per i ragazzi tra i 16 e i 19 anni : Grande la soddisfazione di Matteo Pavesi , direttore generale della Fondazione Cineteca Italiana , uno dei promotori dell'iniziativa studiata per avvicinare i ragazzi al mondo della celluloide. I ...

Inter - senti Guarin : "Ausilio - riportami a Milano. I soldi? Non sono un problEma" : 'L'Inter è la mia famiglia, riportatemi a casa'. Firmato, Fredy Guarin . Destinatario: chi se non Piero Ausilio. Parole sincere, pronunciate con il sorriso. Non usuali nel calcio di oggi. Soprattutto ...

Ema : Milano sfida Consiglio Ue - decisione su ricorso d'urgenza in 2 mesi : Milano, 7 feb. (AdnKronos) - Non si ferma la contesa sulla sede dell'Ema. Il Comune di Milano attende dal Tribunale Ue la decisione sul ricorso d'urgenza curato per il Comune di Milano dall'avvocato Francesco Sciaudone, managing partner dello studio legale Grimaldi, insieme a Massimo Condinanzi, pro

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : sede Ema - Milano chiede sospensione a Corte Ue (7 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: sede Ema, Milano scrive a Corte Ue. Governo Germania, accordo Merkel-Schulz con ministri alla Spd. 15 arresti per il depistaggio di indagini. (7 febbraio)(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 13:16:00 GMT)

