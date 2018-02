Elezioni-Politica | La pericolosa via dello scontro totale

Elezioni - Bonafede (M5s) : “Programma copiato? Parte politica è originale - il plagio lo fanno gli altri delle nostre idee” : Il programma di governo M5s con pagine prese sa Wikipedia e da altre fonti senza citazioni? “Sono riferimenti nella Parte delle premesse, Parte dove una forza politica attinge a fonti terze” afferma Alfonso Bonafede, al termine della conferenza a Montecitorio, di presentazione delle nuove funzioni della piattaforma Rousseau. Ma queste sono riportate nel programma pentastellato, senza però che siano citate. Per Bonafede però ...

Elezioni - procuratore antimafia De Raho : “Impresentabili? Se la politica non fa una selezione - deve farla l’elettore” : Il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho è intervenuto sul problema degli impresentabili candidati da diversi partiti alle prossime Elezioni politiche del 4 marzo. Lo ha fatto a Reggio Calabria a margine di un incontro su un protocollo sulle misure di prevenzione firmato in Procura generale. “Spetta alla politica effettuare la selezione. – ha affermato De Raho – Laddove nelle liste ci sono soggetti contigui o ...

Elezioni - sul web electionmood : l'osservatorio comunicazione politica sui social : ... o parametrare il consenso degli utenti in merito ad una proposta elettorale o ad un fatto di cronaca da oggi è finalmente possibile anche in Italia. Con il nuovo portale www. electionmood.it, ...

Sanremo 2018 e la politica : sotto Elezioni Fiorello e il Festival piace ai leader. Twittano Renzi - Di Maio e anche Grasso : Il mondo della politica lo segue eccome il Festival di Sanremo, specie in questa fase pre-elezioni e specie quando in scena c'è un ciclone che si chiama Fiorello, il quale stasera non ha mancato di prenderla di mira la politica stessa. E le reazioni a mezzo social non si sono fatte attendere. Il segretario del Pd Matteo Renzi per esempio ha twittato che Fiorello "ha già vinto lui. #Fiorello superstar. Oggettivamente il numero ...

Elezioni - Candiani (Lega) vs Paragone (M5S) : “Come sei arrivato in Rai? Per merito o per politica?” e lo attacca sull’opportunismo : La campagna elettorale entra nel vivo e i candidati nei collegi uninominali affilano le armi. Lo scontro all’arma bianca questa volta arriva da Varese dove il leghista Stefano Candiani affonda su Gianluigi Paragone, candidato nello stesso collegio per il Movimento 5 Stelle. La polemica di Candiani è stata imbastita con una diretta facebook all’esterno degli studi Rai di Saxa Rubra: “Mi viene da domandare come mai Paragone oggi ...

Elezioni : Berlusconi - per politica ho sempre provato schifo totale : Roma, 5 feb. , AdnKronos, 'Io per la politica ho sempre provato uno schifo totale ma ci si deve interessare, quindi dico a chi vota M5S di considerare che votandoli cadrebbero in un errore più grande', come 'restare a casa e non votare. ...

MENTANA - “VAR CONDICIO” LA MOVIOLA POLITICA / Elezioni 2018 - La7 lancia un programma di fact checking : MENTANA, Var Condicio è la MOVIOLA per le Elezioni 2018. La7 sbugiarda i politici: “Faremo le pulci a tutti”. Le ultime notizie sulla nuova striscia quotidiana condotta da Marco Fratini(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 19:33:00 GMT)

Elezioni - Anip-Confindustria : 'Politica deve fare bene e presto - superare gap' : 'In questo momento, le nostre aziende scontano -continua Mattioli- un gap competitivo sul mercato, che non dipende più solamente dal loro operato: la politica, in genere, e chi ha responsabilità ...

Elezioni - Boldrini - Leu - : 'Turpiloquio di Salvini non è politica - italiani meritano di più' : Matteo Salvini si deve scusare con gliitaliani perché le sue sparate sul razzismo fanno il giro del mondo'. Lo dice Laura Boldrini , Leu, al...

Elezioni 2018 - Lucia Annibali : «Scelgo la politica - e il Pd - per dare forza alle donne» : Adesso che non vuole più essere ricordata solo come la donna sfregiata con l'acido, Lucia Annibali si butta in politica. Perché come ci ha raccontato lei stessa al telefono, «in politica o ti butti o ...

Elezioni 2018 - Lucia Annibali : «Scelgo la politica (e il Pd) per dare forza alle donne» : «Voglio restituire a Parma tutto quello che mi ha dato». Lucia Annibali si è candidata con il Pd alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Parma, la città romagnola che per l’avvocatessa di Pesaro è «il luogo». Quello in cui è arrivata la notte del 16 aprile 2013, trasportata d’urgenza al Centro Grandi Ustioni dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, con il volto completamente sfregiato dall’acido, dopo ...

Elezioni : Savarino (DB) - subito convocazione urgente per chiarire linea politica : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - "La definizione delle candidature per le politiche ha lasciato un malumore diffuso, anche in chi, come la sottoscritta, ha sempre dichiarato pubblicamente di non avere alcuna ambizione personale. In un movimento giovane come il nostro c'erano tanti territori in cerca di

Elezioni - Luxuria : “Nessuna candidatura - ma sono giovane e non escludo di poter tornare a fare politica attiva” : “Mi auguro che durante questo mese di campagna elettorale qualcuno torni a parlare di omofobia e di stepchild adoption, al momento non vedo una grande attenzione su questi temi. Io non ho chiesto candidature e non me ne hanno proposte. Però sono molto giovane quindi non escludo di poter tornare un giorno a fare politica attiva” Cosi, Vladimir Luxuria a margine della presentazione del progetto “questa casa non è un ...