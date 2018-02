Elezioni : D’Incà (M5S) - Brunetta ha rivelato che Fi e Lega diventeranno un unico partito : Venezia, 9 feb. (AdnKronos) – ‘Finalmente sappiamo la verità sul dopo voto – dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle – Forza Italia e la Lega diventeranno un unico partito, come ha appunto sottolineato Renato Brunetta in queste ultime ore. Rimango sconcertato del fatto che ancora una volta i cittadini veneti penseranno di votare un partito per poi trovarsi al governo un nuovo partito politico, costruito dalle ceneri ...

Elezioni : D’Incà (M5S) - Brunetta ha rivelato che Fi e Lega diventeranno un unico partito (2) : (AdnKronos) – ‘Abbiamo portato e stiamo portando nelle istituzioni cittadini con competenza e capacità ‘ conclude D’Incà ‘ che possano rappresentare la voce dei veneti in Parlamento. All’interno della Commissione permanente di vigilanza sulle banche vogliamo che siano presenti nomi forti e importanti di associazioni che da sempre combattono le truffe e le ingiustizie del sistema bancario. In particolare mi ...

Elezioni 2018 - sogno un Mattarella che si rifiuti di dare l’incarico ai disonesti : Accadono fatti molto gravi, ma l’indifferenza domina veloce la vita democratica del Paese come fossero inezia di folklore. Il commissario economico della Ur, il francese Pierre Moscovici comunica già i risultati elettorali, dicendo chi «deve» uscire vincente dalle urne e chi sconfitto per il maggior bene della Ue. Segue il capo del Partito Popolare Europeo, quello che accoglie come salvatore della Patria Silvio Berlusconi, ineleggibile, ...

SILVIO BERLUSCONI - Elezioni 2018/ "Tajani premier" : e intanto si allontana data sentenza Ue su incandidabilità : SILVIO BERLUSCONI sulle ELEZIONI 2018: "Tajani premier bellissima scelta". Regionali Lazio: scelto Stefano Parisi come candidato del centrodestra.

Elezioni - Meli vs Sansa : “M5s? Ho il terrore che governino - sono incapaci”. Gasparri : “Somari” : Polemica vivace a L’Aria che Tira (La7) sul M5s e sull’ipotesi di una loro vittoria alle Elezioni. A dare il ‘la’ allo scontro è la giornalista de Il Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, che critica la ‘tre giorni elettorale’ pentastellata conclusasi a Pescara ieri: “Hanno imitato Renzi con la presentazione delle slides, dopo averlo preso in giro. Hanno fatto quei titoli buffissimi in inglese. Ma parlate in italiano. Anzi, non lo sanno ...

Elezioni - nel Pd scoppia il caso deroghe : “Giachetti e Valente hanno doppio incarico. Rinuncino o niente candidatura” : Il dibattito sulle deroghe che permetteranno ai “big” di candidarsi in Parlamento infiamma in queste ore il Partito democratico, specialmente a Roma. Dopo aver superato il vincolo dell’articolo 21, comma 3, dello statuto dem per premier, ministri e vecchi segretari, il Nazareno ora deve studiare un modo per arginare il comma 6 dello stesso articolo, ovvero quello che prevede “l’incompatibilità tra il ruolo di parlamentare nazionale e la carica ...

Beppe Grillo - nuovo simbolo M5s/ Elezioni 2018 : “siamo puri - niente alleanze”. Berlusconi - “grillini incapaci” : Beppe Grillo e Luigi Di Maio presentano nuovo simbolo M5s con Davide Casaleggio:Elezioni 2018, "mai alleanze, vinciamo noi". Programma, liste e nuovo "Blog delle Stelle"(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:48:00 GMT)

Elezioni - Rosato (Pd) : “Salvini invita M5S in piazza? Alleanza tra incapaci e demagoghi”. E su LeU : “Marginali” : “C’è un pezzo di sinistra che è marginale che pensa solo a dare messaggi contraddittori: un giorno parlano con M5S l’altro con chi non si sa. Pensiamo ci vogliano messaggi chiari, una sinistra di governo è una sinistra capace di raccogliere consenso e fare proposte”. Così il capogruppo Pd alla Camera Ettore Rosato in sala stampa. L'articolo Elezioni, Rosato (Pd): “Salvini invita M5S in piazza? Alleanza tra ...

Elezioni - Verdini e Renzi verso l’accordo. In cambio del sostegno - seggi sicuri per Ala. Barani : “Ho arretrati da incassare” : Dopo aver sostenuto il governo Renzi tradendo il proprio padrino politico, Denis Verdini sta lavorando per costruire un’alleanza con il Pd in vista delle Elezioni del prossimo 4 marzo. La notizia è stata anticipata sabato al Corriere Fiorentino e a quanto risulta al ilfattoquotidiano.it la prossima settimana sarà decisiva per stabilire modi e tempi dell’intesa. I dem non parlano, gli uomini di Beatrice LoRenzin aprono, mentre sono critici i ...

Elezioni 2018 - la strategia di Berlusconi (incandidabile) per entrare in Parlamento : Milano, 12 gennaio 2018 - L'obiettivo è chiaro: rientrare in Parlamento anche se alle Elezioni politiche del 4 marzo sarà ancora incandidabile per gli effetti della condanna definitiva e per l'...

Elezioni - Beatrice Lorenzin presenta simbolo : 'Noi vaccino contro incapacità e politica alla Cetto Laqualunque' : Un fiore 'petaloso, una peonia disegnata da un bimbo che me l'ha regalata, che non è una margherita, giallo come il sole per dare il senso della rinascita che si basa su crescita, speranza e futuro' e ...

Elezioni - Paragone (M5S) inizia la campagna elettorale dall’autostrada : “Altro che sacchetti : occhio ai rincari delle tariffe” : “Se l’Epifania tutte le feste si porta via, il 4 marzo speriamo che tutti gli incompetenti si porti via. Una classe dirigente che tutti i conti li fa pagare a noi. Oltre ai sacchetti ogni anno dobbiamo ingoiare i rincari delle tariffe”. Così Gianluigi Paragone nel suo primo video dopo l’ufficializzazione della candidatura alle parlamentarie del M5S L'articolo Elezioni, Paragone (M5S) inizia la campagna elettorale ...

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 - Forza Italia : Berlusconi incandidabile? Antonio Tajani il suo 'successore' : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie di oggi 20 dicembre 2017: intenzioni di voto, il voto dei giovanissimi e il leader preferito. Renzi ok.

Elezioni - Lorenzin : “Noi - normali e moderati - in campo contro estremisti Lega e incapaci M5s” : “Allenza col Pd? Solo se ci saranno le condizioni per farlo. Noi abbiamo contribuito alla stabilità del Paese che ha permesso di fare le riforme, le quali oggi ci portano ad avere +2 di Pil. E adesso riconsegniamo un’Italia diversa”. Sono le parole del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ospite di Coffee Break, su La7, parlando della collocazione elettorale di Ap, dopo l’abbandono del timone da parte di Angelino Alfano. ...