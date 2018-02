Elezioni politiche 2018 - Campania. Sondaggi : centrodestra in vantaggio : TORRE DEL GRECO Elezioni politiche 2018, si voterà domenica 4 marzo, dalle 07:00 alle 23:00. È questa la data fissata dal Consiglio dei Ministri per il rinnovo del Parlamento Italiano. Quando si ...

Elezioni : De Poli - nel centrodestra per riunire città - squadra per Padova : Padova, 9 feb. (AdnKronos) – “Sono candidato della coalizione di centrodestra. Vorrei essere colui che si propone di riunire diversi mondi, da quello cattolico a quello produttivo e sociale per riunire la città. Facciamo squadra per Padova”: lo ha detto Antonio De Poli, candidato della coalizione del centrodestra in Senato a Padova. A chi gli chiedeva il senso del ruolo di ‘ambasciatore”, De Poli ha spiegato la ...

Sondaggio Piepoli : al centrodestra mancano 600mila voti per vincere le Elezioni : Quando mancano tre settimane al voto un Sondaggio di Nicola Piepoli pubblicato su La Stampa evidenzia che il centrodestra potrebbe vincere le prossime elezioni politiche. Allo stato attuale, con le intenzioni di voto fotografate in questo momento, la coalizione guidata da Silvio Berlusconi si attesterebbe intorno ai 285 seggi, alla Camera. Per governare ne occorrono 316, quindi siamo sotto. Ma ci sono ancora 23 giorni di campagna elettorale e, ...

Elezioni : 'dialogo - forza - competenza' - il claim di De Poli (Udc) : Padova, 9 feb. (AdnKronos) - “Dialogo, forza e competenza”. E’ il claim della campagna elettorale di Antonio De Poli, candidato unitario del centrodestra per il Senato nel collegio di Padova. “Dialogo” con le forze economiche e sociali del territorio, per trovare soluzioni condivise perché “uniti si

Elezioni : 'dialogo - forza - competenza' - il claim di De Poli (Udc) (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Tra le battaglie simbolo dello Scudo crociato il quoziente familiare: “meno tasse per chi ha più figli”, questa è la vera rivoluzione fiscale formato famiglia per invertire la tendenza sulla natalità che ha colpito anche la nostra regione", sottolinea. Sul fronte delle t

Elezioni politiche 2018 : sondaggi aggiornati all’8 febbraio Video : A 24 giorni dalle #Elezioni politiche 2018, in programma il 4 marzo, arrivano i risultati degli ultimi sondaggi [Video]. È il quotidiano Repubblica a fornire una media ragionata delle rilevazioni statistiche compiute nelle ultime ore da tre istituti come Emg, Index Research e Swg. Dai sondaggi compiuti sulle intenzioni di voto degli elettori italiani non emergono grandi differenze rispetto alla settimana scorsa, nonostante l’impatto mediatico ...

Elezioni Politiche 2018 - ecco tutti i candidati : Quasi 13mila candidature - 12428 - tra Camera e Senato. Con la pubblicazione sul sito del Ministero degli Interni delle liste elettorali è partita ufficialmente la corsa ai 630 seggi di Montecitorio e ai 315 di Palazzo Madama in ballo con le Elezioni Politiche del 4 marzo.Alcune candidature sono plurime, ma all'incirca solo un candidato su 9 potrà farcela.I candidati alla Camera- Uninominali: scarica la lista- Plurinominali: scarica la ...

Napoli - sorteggiati gli scrutatori per le Elezioni politiche di marzo : ecco l'elenco : È stato pubblicato sul sito del Comune di Napoli l'elenco degli scrutatori effettivi nominati dalla Commissione Elettorale Comunale in data 7 febbraio 2018. In una nota, il Comune informa che 'coloro ...

Le Elezioni politiche del 4 marzo sbarcano su Facebook : info su voto - risultati e live di Ansa con i candidati : Trenta milioni di italiani (tanti sono secondo le ultime statistiche gli utilizzatori mensili di Facebook nel nostro Paese) verranno informati sulle elezioni politiche del 4 marzo direttamente sul social network di Mark Zuckerberg. Non attraverso le pagine dei giornali, ma direttamente tramite un proprio servizio che si chiamerà ‘Punti di vista‘. Dopo il decalogo contro le fake news, Facebook lancia in Italia nuovi strumenti in vista ...

Elezioni - Bonafede (M5s) : “Programma copiato? Parte politica è originale - il plagio lo fanno gli altri delle nostre idee” : Il programma di governo M5s con pagine prese sa Wikipedia e da altre fonti senza citazioni? “Sono riferimenti nella Parte delle premesse, Parte dove una forza politica attinge a fonti terze” afferma Alfonso Bonafede, al termine della conferenza a Montecitorio, di presentazione delle nuove funzioni della piattaforma Rousseau. Ma queste sono riportate nel programma pentastellato, senza però che siano citate. Per Bonafede però ...

Elezioni - procuratore antimafia De Raho : “Impresentabili? Se la politica non fa una selezione - deve farla l’elettore” : Il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho è intervenuto sul problema degli impresentabili candidati da diversi partiti alle prossime Elezioni politiche del 4 marzo. Lo ha fatto a Reggio Calabria a margine di un incontro su un protocollo sulle misure di prevenzione firmato in Procura generale. “Spetta alla politica effettuare la selezione. – ha affermato De Raho – Laddove nelle liste ci sono soggetti contigui o ...

Elezioni - chi è Federica Corte-Coi - la capolista di Civica Popolare e cosa propone : Federica Corte-Coi , ha scelto di impegnare la propria azione politica all'insegna del miglioramento delle istituzioni scolastiche: 'Noi nella coalizione portiamo concretezza: individuiamo alcuni ...

Elezioni - sul web electionmood : l'osservatorio comunicazione politica sui social : ... o parametrare il consenso degli utenti in merito ad una proposta elettorale o ad un fatto di cronaca da oggi è finalmente possibile anche in Italia. Con il nuovo portale www. electionmood.it, ...

