Elezioni 2018 | sondaggi | nessuna maggioranza di governo?

Sondaggi Elezioni 2018/ Vincitore urne? Stallo senza maggioranza ‘batte’ il centrodestra : Sondaggi politici elettorali, verso le Elezioni 2018: analisi sulla campagna elettorale, coalizioni con centrodestra al 38%. Le intenzioni di voto sulle altre coalizioni nazionali(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 13:40:00 GMT)

Elezioni 2018 - il Viminale pubblica online tutti i 12.428 candidati : In totale 12.428 candidature per 630 seggi alla Camera e 315 al Senato. Ed è tutto on line, sul sito 'Elezioni trasparenti' del Viminale che ha appena pubblicato tutti i candidati alle Elezioni ...

Elezioni 2018 - Berlusconi : "Su leva obbligatoria e moschee Salvini sbaglia" : Il leader di Forza Italia annuncia querele a Di Maio, rivendica la sua politica sull'immigrazione e sottolinea: "Mai parlato di condono"

Berlusconi - Elezioni 2018/ “Querelo Di Maio” : scontro con Salvini su leva militare e moschee. E su Renzi.. : Silvio Berlusconi, querela a Di Maio sull'immigrazione: Elezioni 2018, scontro con Salvini su moschee, Islam e leva militare obbligatoria. A Renzi suggerisce cambio nome Pd(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 10:57:00 GMT)

Elezioni 2018 - pensate davvero di poter scegliere i vostri rappresentanti? : Le “fake-news”, le notizie false (apparentemente vere), sono da qualche tempo nelle prime pagine di molti giornali, non perché siano un fenomeno recente in campo giornalistico o mediatico, ma solo perché a qualcuno è venuto in mente di chiamare le menzogne col corrispondente termine inglese (fake) che fa tanto “moda” e “avanguardia culturale”. In effetti la “bravura” nel contar balle ai cittadini (soprattutto in periodo di Elezioni!) è sempre ...

Elezioni politiche 2018 : sondaggi aggiornati all’8 febbraio Video : A 24 giorni dalle #Elezioni politiche 2018, in programma il 4 marzo, arrivano i risultati degli ultimi sondaggi [Video]. È il quotidiano Repubblica a fornire una media ragionata delle rilevazioni statistiche compiute nelle ultime ore da tre istituti come Emg, Index Research e Swg. Dai sondaggi compiuti sulle intenzioni di voto degli elettori italiani non emergono grandi differenze rispetto alla settimana scorsa, nonostante l’impatto mediatico ...

Elezioni 2018 - cosa promettono i partiti su economia e lavoro : Manca meno di un mese alle Elezioni: un confronto dei programmi per capire cosa propongono i partiti in materia di economia e lavoro

Elezioni Politiche 2018 - ecco tutti i candidati : Quasi 13mila candidature - 12428 - tra Camera e Senato. Con la pubblicazione sul sito del Ministero degli Interni delle liste elettorali è partita ufficialmente la corsa ai 630 seggi di Montecitorio e ai 315 di Palazzo Madama in ballo con le Elezioni Politiche del 4 marzo.Alcune candidature sono plurime, ma all'incirca solo un candidato su 9 potrà farcela.I candidati alla Camera- Uninominali: scarica la lista- Plurinominali: scarica la ...

Elezioni 2018. Chi è Alessia D’Alessandro - il volto nuovo M5S : Alessia D’Alessandro, 28 anni, volto nuovo del Movimento 5 Stelle è candidata alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Agropoli in Campania per le Elezioni politiche di marzo 2018. “Mio padre è napoletano mentre mia madre è di nazionalità tedesca”, così spiega la neocandidata pentastellata su Facebook dove illustra intenti e tappe della campagna elettorale. Ad Agropoli, nell’uninominale, sfiderà ...

Elezioni 2018 - Salvini : "Sì a tassa sui robot" : Il leader del Carroccio: "La globalizzazione lasciata libera diventa anarchia". Replica dei metalmeccanici: "Tecnologia indispensabile, serve detassare il lavoro"

Elezioni 2018 : le tariffe per andare in Parlamento - i candidati pagano i partiti Video : Non tutti sanno che essere presenti nelle liste elettorali ha un prezzo. Soprattutto se i candidati sono stati inseriti in posizioni o collegi considerati sicuri, ovvero con elevatissime possibilita' o, in alcuni casi, con la certezza matematica di essere eletti in Parlamento, a prescindere dal risultato elettorale. La nuova legge che regola le Elezioni, infatti, come molti sapranno, prevede una quota proporzionale per i due terzi degli eletti, ...