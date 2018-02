Due giornate a Quattrocchi | Pisano | Una a D' Agostino | Pompei

Mazzarri salta Torino-Juventus/ Due giornate di squalifica per il tecnico : il ds Petrachi inibito : Mazzarri salta Torino-Juventus, due giornate di squalifica per il tecnico granata. L’allenatore toscano fermato dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione del weekend(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 19:14:00 GMT)

Giudice - otto gli squalificati in serie A - Due giornate a Mazzarri : otto giocatori sono stati squalificati per una giornata dal Giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea. Squalificato, ma per due giornate anche l'allenatore del Torino, Walter Mazzarri. Tra i ...

Due giornate a Mazzarri - salta il derby : Il giudice sportivo di Serie A dopo gli incontri della quarta giornata di ritorno ha squalificato otto giocatori, tutti per un turno. Si tratta di Acquah , Torino, , Calabria , Milan, , Pellegrini, ...

Il giudice sportivo scagiona Cutrone : tocco involontario. Tre giornate a Belec e Due a Cacciatore : Nessuna sanzione per Patrick Cutrone, attaccante del Milan, per il gol segnato contro la Lazio e viziato da un evidente tocco con il braccio. A scagionare il bomber rossonero per il quale il ...

Cacciatore : Due manette - Due giornate : Fabrizio Cacciatore: due manette, due giornate. Vid Belec del Benevento ne ha prese tre. Nove calciatori fermati per un turno. Così ha stabilito il Giudice sportivo. SQUALIFICA PER TRE giornate ...

Ridotta a Due giornate la squalifica di Alessandro Gentile : ROMA - La Virtus Segafredo Bologna può, almeno in parte, tirare un sospiro di sollievo: la Corte Sportiva d'Appello ha infatti accolto il ricorso del club bianconero che chiedeva quantomeno la ...

Basket - rissa Bologna-Trento : tre giornate a Alessandro Gentile - Due a Gutierrez : BOLOGNA - Tre giornate ad Alessandro Gentile, due a Gutierrez ed una a Sutton: sono queste le sanzioni decise dal Giudice sportivo dopo la maxi-rissa in Bologna-Trento di ieri. I tre atleti erano ...

La Lazio rischia Due giornate a porte chiuse : Andrea Bonso "La procura della Federcalcio ha chiesto due turni a porte chiuse e 50mila euro di ammenda per la Lazio". Lo ha reso noto l'avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile, al termine del ...

Lavorare in Ryanair - Due giornate di selezioni a Torino : Opportunità di carriera nel settore dell'aviazione disponibili in Italia con Crewlink, società specializzata nel recruiting e partner di Ryanair, che continua la sua campagna di reclutamento europea ...

Serie B Novara - Due giornate di squalifica per Da Cruz : MILANO - Il giudice sportivo ha fermato dieci giocatori nel campionato cadetto: tutti per una giornata, tranne Alessio Sergio Da Cruz , del Novara, ammonito per "per comportamento non regolamentare in ...

Milan - Suso e Romagnoli saltano l'Atalanta. L'iberico rischia Due giornate - emergenza contro l'Atalanta : ... brillano le stelle di Milinkovic-Savic e Ilicic Serie A, il posticipo tra Atalanta e Lazio si chiude con un pirotecnico 3-3 Dove vedere Atalanta-Lazio: diretta tv e streaming live oggi ore 20.45

Squalifica Immobile - tifosi della Roma furiosi : “Due giornate a De Rossi ed una all’attaccante?” : Squalifica Immobile – La decisione di infliggere ad Immobile una sola giornata di Squalifica ha fatto già molto discutere, i tifosi della Roma sono furiosi. Ecco la motivazione del giudice sportivo: “rilevato che sulla base del referto arbitrale, e della precisazione formulata dal Direttore di gara interpellato da questo Giudice, la condotta sanzionata si è tradotta in un contatto avvenuto di striscio non connotato da violenza e ...

Squalifica Immobile - tifosi della Roma furiosi : “Due giornate a De Rossi ed una ad Immobile?” : Squalifica Immobile – La decisione di infliggere ad Immobile una sola giornata di Squalifica ha fatto già molto discutere, i tifosi della Roma sono furiosi. Ecco la motivazione del giudice sportivo: “rilevato che sulla base del referto arbitrale, e della precisazione formulata dal Direttore di gara interpellato da questo Giudice, la condotta sanzionata si è tradotta in un contatto avvenuto di striscio non connotato da violenza e ...

Schiaffo a Lapadula : Due giornate a De Rossi(LaPresse) : Alla fine la sentenza è arrivata. Ed è quella che tutti si aspettavano. Il capitano della Roma Daniele De Rossi dovrà scontare due giornate di squalifica dopo lo Schiaffo rifilato a Gianluca Lapadula ...