Doppia eliminazione in Masterchef Italia 7 dell’8 febbraio dopo il “cake-gate” | chi ha

Amici 17 - Doppia eliminazione?/ Matteo in lacrime - Yaser a rischio : l'attacco di Rudy Zery e Di Francesco : doppia eliminazione ad Amici 17? Yaser, Alessandro dei The Jab, Matteo dei Black Soul Trio e Zic ammoniti dai professori Zerbi e Di Francesco: chi uscirà tra loro?(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 18:30:00 GMT)

Doppia eliminazione AMICI : domani gli allievi rischiano grosso : Emanuele e Luca eliminati da AMICI 17? Quest'anno tutti rischiano grosso perché nella puntata di sabato i meno meritevoli si trovano dinanzi alla commissione di canto e di ballo per sapere se continuare il loro percorso nella scuola oppure no. Emanuele Avino si è esibito nell'ultima puntata, ricevendo non pochi consensi da parte dei professori (che comunque l'hanno salvato dall'ELIMINAZIONE) sia dal pubblico, che non ha risparmiato applausi ...

X Factor - nel sesto live Doppia eliminazione. Tema della seconda manche è 'my song'. Super ospite Noel Gallagher : Superata una puntata ad alta tensione e la prova degli inediti i sette talenti in gara, ad un passo dalla semifinale, difendono la propria permanenza sul palco di X Factor 2017 nel sesto live in ...

Ospiti e assegnazioni di X Factor 2017 - 6° Live Show del 30 novembre : Noel Gallagher - Doppia eliminazione e My song : Le assegnazioni di X Factor 2017 per il 6° Live Show atteso in diretta giovedì 30 novembre spaziano tra brani in lingue italiana ed inglese. Questa sera, i concorrenti ancora in gara dovranno affrontare una doppia manche che porterà ad una doppia eliminazione: saranno due i cantanti che lasceranno il programma al termine del Live Show numero 6, atteso questa sera dalle ore 21.10 in diretta su Sky Uno e su NowTV. I giudici di X Factor 11 ...

X Factor 2017 : doppia esibizione e Doppia eliminazione nel sesto live. Fedez e Levante a rischio. Ecco i brani scelti : Fedez - X Factor 2017 X Factor 2017 arriva alle decisive battute finali. Questa sera andrà in onda il sesto live, ultimo appuntamento prima della semifinale e della finale. I sette concorrenti in gara dovranno affrontare una doppia esibizione, che al termine della puntata porterà ad una doppia eliminazione. Ecco i brani scelti. X Factor 2017: i brani del sesto live Per il sesto live di X Factor 2017 i sette concorrenti in gara hanno dovuto ...

#XF11 - su Sky Uno sesto live con Doppia eliminazione e My Song. Noel Gallagher ospite : Superata una puntata ad alta tensione e la prova degli inediti i sette talenti in gara, ad un passo dalla semifinale, difendono la propria permanenza sul palco di X Factor 2017 nel sesto live in programma domani alle 21.15 in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD. Alessandro Cattelan, in attesa di incoronare il vincitore di questa edizione del talent show prodotto da FremantleMedia il prossimo 14 dicembre, introdurrà il meccanismo di ...

X Factor 2017 : anticipazioni e ospiti sesto Live 30 novembre con Doppia eliminazione : La sesta puntata dei Live Show di X Factor 2017 andrà in onda in diretta su Sky Uno giovedì 30 novembre 2017. Il nuovo appuntamento con il talent vedrà una gara accesa tra i talenti ancora in gara che combatteranno per un posto in Semifinale con una doppia eliminazione. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del sesto Live. SCOPRI TUTTO SU #XF11 X Factor 2017: anticipazioni sesto Live 30 novembre La sesta puntata di Live Show ...

Grande Fratello VIP 2017 anticipazioni undicesima puntata del 20 novembre : Cecilia eliminata - Daniele Bossari in finale - Doppia eliminazione : Cecilia Rodriguez eliminata? Le anticipazioni dell'undicesima puntata del Grande Fratello VIP 2017 stuzzicano la curiosità di tutti i telespettatori visto che, ora che si avvicina sempre di più il giorno della finale, vogliono sapere chi dovrà abbandonare la Casa. Per sempre. Lunedì 20 novembre, scopriremo chi sarà il prossimo eliminato e Cecilia potrebbe seguire a ruota suo Fratello Jeremias. E dopo di loro chi dirà addio agli altri ...