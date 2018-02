Dopo 8 anni di gogna | assolto Bertolaso

Scuola - Dopo nove anni firmato il contratto : aumenti da 80 a 110 euro : Interessa 1,2 milioni di lavoratori. Madia:' Giusto e doveroso'. Fronte sindacale spaccato in due - E' stato firmato all'Aran il primo contratto nazionale di lavoro del nuovo comparto Istruzione e ...

Sanremo 2018 - i Neri per Caso sul palco dell’Ariston 23 anni Dopo : chi ricorda la canzone con la quale vinsero? : Un colpetto al petto, uno in mezzo allo sterno altezza diaframma, due schiaffetti sulle guance e uno schiocco con indice che stappa la bocca. Non ci fosse stata l’allegra brigata dei Neri per Caso non avremmo provato a trasformarci in improvvisatori di standard del pop italiano contemporaneo durante party di carnevale e alle feste di compleanno. Più dell’imitazione di Elvis, più del “Ciao Ragazzi” alla Celentano, o delle Cicale saltellate di ...

Napoli - arriva l'addio Dopo 13 anni : passaggio all'Inter per un dirigente Video : La sessione invernale di #Calciomercato si è conclusa oramai da diversi giorni e in casa Napoli si torna a pensare seriamente al campionato e a tutti gli impegni che nei prossimi mesi riguarderanno la squadra. Nel frattempo, però, si continua sempre a lavorare incessantemente anche sul futuro, a cercare nuovi talenti da inserire in rosa, a cercare di piazzare tutti quei calciatori che sono considerati degli esuberi [Video] e a stare molto ...

“Dove sei?”. Aprono la porta della cameretta del figlio - poi la tragica scoperta. A pranzo - il piccolo di 8 anni - aveva discusso con i propri genitori per una banalità. Dopo qualche minuto l’atroce verità : una vicenda davvero agghiacciante : Una vicenda che scuote tutta la provincia, di cui per ovvi motivi non vengono resi noti dettagli troppo specifici: Un bambino di otto anni è stato trovato impiccato con una sciarpa fissata all’armadio della sua camera. Il corpo è stato trovato nel primo pomeriggio dell’8 febbraio a Travagliato, in provincia di Brescia. A trovare il piccolo è stata la madre, di origini pakistane, ma ormai il cuore del bambino si era già fermato. ...

Bambino di otto anni si impicca Dopo un rimprovero dei genitori : Tragedia a Travagliato, nel Bresciano. Un Bambino di 8 anni si è impiccato nella sua cameretta dopo un rimprovero della madre. Trovato agonizzante dalla madre, è stato trasportato d'...

Jaguar torna a produrre la D-Type Dopo 62 anni : A volte tornano. dopo 62 anni Jaguar ha deciso di rimettere in piedi la produzione della mitica D-Type, vincitrice per tre anni, nel 1956, 1957 e 1959 della 24 Ore di Le Mans. Solo la Ferrari 250 Testa Rossa riuscì a interrompere il suo dominio nel 1958. Scenario scelto per l’annuncio è quello del Salon Retromobile di Parigi che ha aperto ieri i battenti e dove la casa inglese ha anche reso noto i dettagli dell’impresa: saranno solo 25 le ...

Scuola - Dopo 9 anni firmato il contratto : 8.47 firmato all'Aran il primo contratto nazionale di lavoro del nuovo comparto Istruzione e Ricerca che interessa un milione e 200.000 lavoratori tra docenti, personale ata, ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi. Gli aumenti salariali sono in linea con l'accordo del 30 novembre 2016:si va da minimo 80,40 a massimo 110,70 euro.Salvaguardato per le fasce retributive più basse il bonus fiscale di 80 euro.Il contratto è stato firmato ...

Sanremo 2018 - i Negramaro al Festival 13 anni Dopo impreziosiscono la terza serata : Emozione Negramaro al Festival di Sanremo. dopo aver proposto Mentre tutto scorre e La prima volta, Giuliano Sangiorgi rende omaggio a Claudio Baglioni duettando con lui sulle note di Poster, con un arrangiamento rivisitato per l'occasione. "Sono nato con i 45 giri, c'era Questo piccolo grande amore e mia madre e mio padre si innamorarono così", racconta Sangiorgi. "Mi sono accorto che ho amato la musica per colpa di Baglioni. Mio padre, ...