Dicono al figlio che ha un cancro terminale per intascare soldi delle donazioni

Blastingnews

: sono proud come una mamma a cui le maestre dicono che il figlio ha fatto tutti i compiti per casa #clario - _maliksmile_x : sono proud come una mamma a cui le maestre dicono che il figlio ha fatto tutti i compiti per casa #clario -

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Come sceneggiatura di un film, probabilmente sarebbe stata ritenuta poco credibile e bocciata, o catalogata nel genere horror. Perché è inimmaginabile che un padre e una madre possano arrivare a tanto. Invece è tutto vero: in #Florida una coppia di genitori, se così vogliamo definirli, ha fatto credere al proprio #di 13 anni che gli restavano pochi mesi di vita a causa di un #al cervello. In questo modo avevano iniziato ache arrivavano dallea scuola e on line. Ora i due, Robert Long, di 47 anni, e Ginny Irovando, di 34, sono stati arrestati con l'accusa di frode e maltrattamento di minore. Truffa sulla pelle delQuesta storia ignobile si è svolta nella contea di Okaloosa, in Florida. Robert Long e Ginny Irovando genitori di un ragazzino di 13 anni, l'hanno convinto che era stato colpito da un tumore al cervello ...