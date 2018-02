Moda : Dal metallo all’occhiale - il canone inverso di Emanuele Pugnale : Milano, 9 feb. (AdnKronos) – Una expertise tecnica e meccanica e una profonda conoscenza dei processi produttivi nella lavorazione del metallo: questi sono due degli elementi alla base del successo di Pugnale, brand di occhialeria di nicchia che nasce nel distretto del Cadore, a Fagnana in provincia di Udine. Lo fonda Emanuele Pugnale a 26 anni, nel 2013, con l’obiettivo di unire artigianalità italiana e know how tecnologico. ...