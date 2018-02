Cosa manca per la pace tra Corea del Nord e del Sud

Ema - parla Sala : “A livello politico qualCosa certamente è mancato” : Ema, parla Sala: “A livello politico qualcosa certamente è mancato” Il sindaco di Milano chiede di tenere alta la pressione politica. Gozi: “Cosa dovevamo fare? Ci stiamo provando ma è dura” Continua a leggere L'articolo Ema, parla Sala: “A livello politico qualcosa certamente è mancato” sembra essere il primo su NewsGo.

Francesca Barra : "Il mio matrimonio top secret con Claudio Santamaria a Las Vegas. Mancava qualCosa - ma recupereremo" : MILANO - ?Lo scorso novembre eravamo a Los Angeles perché Claudio doveva presentare un cortometraggio?. Buon anno nuovo a tutti! #2018 #castelmezzano...

Calciomercato Roma - Dzeko-Emerson al Chelsea : passi avanti. Ecco Cosa manca : Intese vicine, ma non ancora raggiunte. Tra Chelsea e Roma la trattativa prosegue, per il trasferimento sponda Londra di Edin Dzeko ed Emerson Palmieri. I contatti più recenti hanno portato a nuovi ...

Sondaggio Ghisleri - la mappa dei collegi già in mano al centrodestra : Cosa manca per la maggioranza : cosa accadrà dopo il 4 marzo è ancora avvolto da mille incognite, ma almeno tra le fila del centrodestra sta montando di giorno in giorno la certezza che i numeri previsti dalle urne premieranno la ...

Cosa manca nella proposta sulla regolamentazione della prostituzione di Salvini : Quasi tutto, in realtà: chi si occupa da anni del tema dice che riaprire le case chiuse non è affatto una buona idea The post Cosa manca nella proposta sulla regolamentazione della prostituzione di Salvini appeared first on Il Post.

Calciomercato Roma - Nainggolan dice sì all’assalto dello Guangzhou : ecco Cosa manca per chiudere : Calciomercato Roma – Sono ore caldissime in casa Roma, in particolar modo tiene banco il futuro del centrocampista Nainggolan, sembrava tutto fatto con Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, poi lo stop alla trattativa ma che adesso si è riaperta per volontà del club giallorosso. Il presidente Pallotta non ha gradito le ultime bravate e ha comunicato a Monchi la volontà di voler cedere il belga. Dopo lo stop imposto dal governo cinese i ...

Calciomercato Inter - incontro terminato per Rafinha : ecco Cosa manca per chiudere : Continua senza sosta la trattativa per portare Rafinha a Milano. Da poco è terminato l’incontro tra il ds nerazzurro Piero Ausilio e la dirigenza del Barcellona. Nelle prossime ore si insisterà con Mazinho, padre e procuratore del brasiliano, che ribadirà al club blaugrana la volontà del calciatore di trasferirsi alla corte di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il Barcellona avrebbe dato il proprio ...

Juve - ecco Cosa manca per l'annuncio di Emre Can : Secondo Sky Sport , manca solo la definizione dell'accordo sulla durata del contratto per Emre Can alla Juventus. Sarà di quattro anni più uno o di cinque complessivi, una volta risolto quel dettaglio e messo per ...

Concorsi pubblici - Cosa succede in caso di mancata assunzione? : Il candidato che vince un concorso pubblico ha diritto all’assunzione e, se l’amministrazione pubblica non lo assume, può ricorrere al giudice e obbligare il datore di lavoro pubblico all’assunzione o al risarcimento delle buste paga perse. Lo ha stabilito la sentenza n. 29916 del 13 dicembre scorso della Corte di Cassazione. Secondo i giudici della Suprema Corte il vincitore di un concorso pubblico ha il diritto ad essere ...

Icardi lancia l'allarme : 'Ecco Cosa ci manca per tornare a vincere' Video : L'#Inter non sa più vincere [Video]. E' questo quello che emerge dalla trasferta di ieri sera allo stadio Artemio Franchi, dove i nerazzurri hanno impattato per 1-1, con il pareggio dei viola arrivato al 93' con Giovanni Simeone dopo che il capitano Mauro #Icardi aveva portato in vantaggio la propria squadra al 55'. Una partita brutta, con poche occasioni da entrambe le parti e con il raddoppio mancato in due occasioni in maniera clamorosa da ...

Roma - lo strano caso delle mancate convocazioni di Nainggolan e De Rossi : qualCosa non torna… : La Roma non ha convocato per la pRossima gara contro l’Atalanta due tra i calciatori più importanti della rosa a disposizione di mister Eusebio Di Francesco. Si tratta del belga Raja Nainggolan, punito dopo aver pubblicato un video in stato d’ebbrezza su Instagram a Capodanno e del capitano Daniele De Rossi, alle prese con un problema al polpaccio. Due assenze molto “strane” per i gialloRossi, per un semplice motivo: si ...

Napoli - Callejon suona la carica : “vi svelo Cosa ci manca per vincere lo scudetto” : Intervistato dai microfoni di ‘Canale 8’, Josè Callejon ha toccato diversi argomenti: “Mi piace giocare e sto bene in campo, il mister mi dice che mi stanco quando non gioco. Abbiamo fatto un girone d’andata bello e complicato, ne abbiamo vinte tante anche giocando contro squadre difficili. Vogliamo andare fino in fondo“. Lo spagnolo svela poi cosa manca per il titolo: “Per come siamo adesso in classifica, ...

Foto perse o mancanti su iPhone : Cosa fare : Vi è mai capitato di trovarvi con Foto perse o mancanti sul vostro iPhone? Se nell’app Foto del vostro dispositivo mancano alcune Foto o alcuni video, possiamo ritrovarli tramite alcuni suggerimenti. Vediamo insieme come fare per cercare di recuperare le Foto perse o mancanti sul nostro dispositivo Apple. Controllare la cartella Eliminati di recente Se abbiamo eliminato accidentalmente una Foto o un video dobbiamo controllare la cartella ...

Sconcerti : 'Inter - è chiaro Cosa manca' Video : L'#Inter ha chiuso il girone di andata [Video] sabato scorso pareggiando 0-0 contro la #lazio nello scontro diretto per il terzo e quarto posto e ha fatto si che sia automaticamente in zona Champions, al terzo posto a 41 punti, a prescindere dai recuperi che devono affrontare i biancocelesti in casa contro l'Udinese e fermi a 37 punti, e la Roma, fuori casa contro la Sampdoria e ferma a 39 punti. Nonostante il girone di andata sia da considerare ...