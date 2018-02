PYEONGCHANG 2018/ Al via le Olimpiadi invernali - ma sulla Corea c'è una 'macchia' nera : Oggi la cerimonia d'apertura: per gli organizzatori sono i Giochi più 'verdi' della storia. Per gli ambientalisti ci sono troppe centrali a carbone.

PYEONGCHANG 2018/ Al via le Olimpiadi invernali - ma sulla Corea c'è una "macchia" nera : Oggi la cerimonia d'apertura: per gli organizzatori sono le più "verdi" della storia. Ma per le Ong ambientaliste l'area ospita troppe centrali a carbone. MARCO TEDESCO(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 06:06:00 GMT)

Corea - Olimpiadi : fuori 45 atleti russi : 4.44 Il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) ha respinto il ricorso di 45 atleti e due allenatori russi contro la decisione del Cio di estrometterli dai Giochi olimpici di Pyeongchang. Lo ha annunciato il segretario generale del Tribunale arbitrale Matthieu Reeb, in una conferenza stampa al Media press centre di Pyeongchang.Gli atleti erano stati esclusi a seguito del loro coinvolgimento nello scandalo nazionale del doping.Secondo i ...

Olimpiadi in Corea - la guida ai Giochi olimpici invernali di PyeongChang 2018 : La bandiera italiana sventola a PyeongChang: è ufficialmente scattata la missione azzurra ai Giochi olimpici invernali in Corea del Sud. Al Villaggio olimpico risuona l'Inno...

Corea - Olimpiadi invernali di PyeongChang : 5 motivi per seguirle : Dalla sfilata del Nord e del Sud sotto la stessa bandiera al record di atleti e Paesi rappresentati fino alle speranze azzurre. Ecco i tanti punti di interesse

Corea - parata militare di Kim con i missili prima delle Olimpiadi : 'Fino a quando l' imperialismo sarà presente sulla Terra e fino a quando la politica ostile degli Stati Uniti nei confronti della Corea del Nord continuerà, non potrà cambiare la missione dell'...

Corea del Sud - il virus che terrorizza gli atleti alle Olimpiadi invernali : L' attesa è tutta per la cerimonia inaugurale nel congelatore del PyeongChang Olympic Stadium: ospiterà soltanto apertura e chiusura dei Giochi, è costato circa 100 milioni di euro , per 35mila posti, ...

Delegazione Coreana sbarca alle olimpiadi con 280 persone di cui 229 cheerleader - Olimpiadi - : Giovedì 08 Febbraio 2018, Guidata dal ministro dello sport, è sbarcata stamattina in Corea del sud la Delegazione nordcoreana. I componenti che hanno attraversato il confine erano in totale 280, di cui quattro funzionari del Cio, 26 elementi del team ...

Olimpiadi invernali. Domani cerimonia di apertura con sorella leader Kim. No incontro Corea Nord-Usa : Al via in Corea del Sud le Olimpiadi invernali di PyeongChang. Anche la sorella del leader Kim sarà presente nella delegazione nordCoreana, che arriverà Domani in aereo. L'Onu ha tolto intanto le sanzioni a uno dei delegati di Pyongyang ai Giochi. La Corea del Nord esclude un incontro con la delegazione Usa: mai implorato dialogo e mai lo faremo.

Olimpiadi invernali Coreane : domani alle 11 - 55 la cerimonia di apertura : I numeri Sono 7 gli sport, 15 le discipline e ben 102 le gare , 49 maschili e 44 femminili, . Questi saranno i primi Giochi Olimpici invernali con oltre 100 medaglie d'oro. In particolare, saranno ...

Corea - alle Olimpiadi si teme l'epidemia di Norovirus : A Rio de Janeiro il problema si chiamava Zika. A PyeongChang è tempo di Norovirus, non particolarmente pericoloso, ma provoca diarrea e vomito forti e improvvisi, associati anche a disturbi ...

Olimpiadi in Corea del Sud - allarme Norovirus : 1200 addetti alla sicurezza in quarantena : Salgono a 86 i casi confermati di Norovirus, un’infezione intestinale che ha colpito inizialmente 1200 addetti alla sicurezza dei villaggi olimpici di Pyeongchang, sede delle Olimpiadi invernali al via il 9 febbraio. Il comitato organizzatore sta attuando tutte le procedure per contenere il focolaio e al momento nessuno degli atleti è rimasto coinvolto. “A partire dal 6 febbraio abbiamo avuto 32 casi, ma oggi se ne sono aggiunti altri 54 ...

Corea - l’ipocrisia di PyeongChang : altro che “Olimpiadi Green” - subito dopo la fine dei Giochi saranno costruite 4 centrali a carbone : I Giochi Olimpici invernali di PyeongChang, che partiranno il 9 febbraio, sono stati celebrati dagli organizzatori come l’evento sportivo più ecologico di sempre. Mettendo da parte le qualifiche green dell’evento in sé, però, le comunità locali e i gruppi ambientali stanno sottolineando l’ipocrisia dello slogan che esalta l’ecologia, dal momento che nella provincia saranno costruite 4 centrali a carbone subito dopo la fine dell’evento. Altre 4 ...