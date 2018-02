Corea del Nord | Kim Jong-un mostra al mondo la sua arma più potente

Il presidente di Samsung Electronics accusato di evasione fiscale in Corea del Sud : Lee Kun-hee, presidente di Samsung Electronics, è al centro di indagini condotte dalle autorità locali, secondo cui sarebbe responsabile di evasione fiscale L'articolo Il presidente di Samsung Electronics accusato di evasione fiscale in Corea del Sud è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Corea - parata militare di Kim con i missili prima delle Olimpiadi : 'Fino a quando l' imperialismo sarà presente sulla Terra e fino a quando la politica ostile degli Stati Uniti nei confronti della Corea del Nord continuerà, non potrà cambiare la missione dell'...

Corea del Nord - in parata i missili intercontinentali : Il secondo test effettuato il 28 luglio è stato condotto per dimostrare al mondo il potenziale raggio d'azione utile del missile Hwasong 14. Nel primo test il Hwasong 14 lanciato da Panghyon su ...

Alla vigilia dei Giochi - in Corea del Nord sfilano i missili di Kim : sfilano i cannoni Alla vigilia dell'apertura dei Giochi invernali in Corea del Sud. Che se saranno un'occasione di distensione tra i due Paesi divisi dal 38esimo parallelo, tuttavia sono annunciati anche da un atto di forza da parte di Pyongyang.Per le strade della capitale NordCoreana si sono visti ancora una volta missili e lanciarazzi, uno strano contraltare alle evoluzione delle majorette arrivate nei giorni scorsi al villaggio ...

Corea del Sud - il virus che terrorizza gli atleti alle Olimpiadi invernali : L' attesa è tutta per la cerimonia inaugurale nel congelatore del PyeongChang Olympic Stadium: ospiterà soltanto apertura e chiusura dei Giochi, è costato circa 100 milioni di euro , per 35mila posti, ...

Corea del Nord - parata dell'esercito/ Kim Jong-un : “Noi potenza militare globale”. La sorella a Pyeongchang : Corea del Nord, parata dell'esercito, Kim Jong-un: “Noi potenza militare globale”. La sorella arriva a Pyeongchang per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 12:30:00 GMT)

Corea del Nord - sfilano i soldati di Kim : «Noi potenza militare globale» Festa degli atleti a Pyeongchang : Parata militare a Pyongyang per i 70 anni dell’esercito. Banditi i media e la tv statale. Secondo media di Seul, in 50mila a Pyongyang tra cui 13mila soldati

Delegazione Coreana sbarca alle olimpiadi con 280 persone di cui 229 cheerleader - Olimpiadi - : Giovedì 08 Febbraio 2018, Guidata dal ministro dello sport, è sbarcata stamattina in Corea del sud la Delegazione nordcoreana. I componenti che hanno attraversato il confine erano in totale 280, di cui quattro funzionari del Cio, 26 elementi del team ...

Norovirus in Corea del Sud : confermati 86 casi - 63 all’Horeb Youth Training Centre : Ottantasei i casi confermati di Norovirus, la malattia che ha provocato mal di testa e dissenteria a numerosi membri dello staff della sicurezza dei Giochi olimpici invernali di PyeongChang. Le autorità locali hanno spiegato che le persone colpite dal virus sono in terapia e in quarantena e che 63 casi provengono dagli appartamenti dello Horeb Youth Training Centre. In base all’ultimo bollettino diffuso dalle autorità e dagli organizzatori ...

La sorella di Kim guiderà la delegazione olimpica nordCoreana : Sarà la sorella del leader nord-coreano, Kim Jong-un , a guidare la delegazione di Pyongyang alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang, che si aprono venerdì prossimo. Kim Yo-jong , l''Ivanka' ...

C’è stata una parata militare non prevista in Corea del Nord : Lo dice la Corea del Sud: non si sa che armi siano state mostrate, né perché non sia stato trasmessa in tv The post C’è stata una parata militare non prevista in Corea del Nord appeared first on Il Post.

Kim Jong-un invade la Corea del Sud - ecco le armi di distrazione di massa Video : Ci auguriamo che questa resti l'unica invasione che il dittatore nordCoreano Kim Jong-un ha pianificato per la Corea del Sud [Video]. Una sfilata di fascino e disciplina, decisamente in tema con il regime comunista che regge le redini del governo di Pyongyang. Le celebri cheerleader della #Corea del nord hanno varcato il confine, a conti fatti è il grosso delle 'truppe' che il pittoreso leader asiatico ha inviato al Sud per i Giochi Olimpici di ...

Onu : stop sanzioni a delegato Nord Corea : 4.04 La commissione delle Nazioni Unite che monitora lo status delle sanzioni imposte alla Corea del Nord ha accordato un'esenzione per uno dei membri della delegazione NordCoreana di 23 persone diretta in Corea del Sud per le Olimpiadi invernali, che è soggetto a divieti di viaggio e congelamento di asset. L'ambasciatore olandese all'Onu, Karel Van Oosterom,che presiede la commissione,ha comunicato che l'esenzione è stata approvata per Choe ...