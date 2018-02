Coppa del Re | Barça-Valencia la finale

Modica - Giorgio Avola a Bonn per la Coppa del Mondo : Giorgio Avola torna in Coppa del Mondo a Bonn. Under14 di spada a Bolzano per il Gran Prix Kinder + Sport a squadre.

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : a Bonn i fiorettisti puntano ad un altro successo - spadiste in cerca di riscatto a Barcellona : Continua la Coppa del Mondo di Scherma e questo fine settimana è previsto un doppio appuntamento. Infatti i fiorettisti saranno impegnati a Bonn (Germania), mentre le spadiste gareggeranno a Barcellona (Spagna). Andiamo quindi ad analizzare le prospettive degli azzurri per queste tappe. Partiamo dal fioretto, dove l’Italia è reduce dalla straordinaria tripletta di Parigi e in Germania cercherà di confermarsi ulteriormente ai vertici. I ...

Presentata a Savona la Coppa Italia delle Regioni FITARCO : DIRETTA SU YOUARCO - La manifestazione verrà seguita in diretta streaming su YouArco, il canale ufficiale della FITARCO sulla piattaforma Youtube. LAZIO CAMPIONE USCENTE " Le prime 10 edizioni della ...

Montella - questa volta il sorriso è giustificato : Siviglia in finale di Coppa del Re : Dopo le tantissime polemiche a seguito dei pessimi risultati in Liga, il Siviglia di Montella batte il Leganes e vola in finale di Coppa del Re AFP/LaPresse Un sorriso finalmente giustificato. Perché ...

Video/ Atalanta Milan Primavera - 2-3 - : highlights e gol della partita - Semifinale Coppa Italia - : Video Atalanta Milan Primavera , risultato finale 2-3, : highlights e gol della partita. I rossoneri trovano la finale della Coppa Italia.

Coppa del Re : il Siviglia vola in finale - Leganes al tappeto : Le reti di Correa e Vazquez al Sanchez-Pizjuan regalano a Montella il 2-0 che vale l'ultimo atto del torneo

PAGELLE / Atalanta Milan Primavera (2-3) : i voti della partita (Coppa Italia) : PAGELLE Atalanta Milan Primavera (2-3): i voti della partita. I rossoneri vincono anche la semifinale di ritorno: Alessandro Lupi e i suoi ragazzi volano in finale e sfideranno il Torino(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 23:42:00 GMT)

Pagelle/ Atalanta Milan Primavera : i voti della partita (Coppa Italia - primo tempo) : Pagelle Atalanta Milan Primavera: i voti della partita, i giudizi a migliori e peggiori che si sono sfidati nella partita valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 21:23:00 GMT)

Tiro con l'Arco - presentata la Coppa Italia delle Regioni : l'apertura ufficiale dell'evento è fissata per il 13 luglio : DIRETTA SU YOUARCO La manifestazione verrà seguita in diretta streaming su YouArco, il canale ufficiale della FITARCO sulla piattaforma Youtube. LAZIO CAMPIONE USCENTE " Le prime 10 edizioni della ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Indoor 2018 : Las Vegas ospita le finali - azzurri alla caccia di un grande risultato : La Coppa del Mondo Indoor di Tiro con l’arco arriva alla sua conclusione e questo fine settimana si terranno a Las Vegas le finali, che decreteranno i vincitori delle classifiche generali delle differenti categorie. Un appuntamento che quest’anno avrà ancora maggiore importanza, perché sarà anche l’ultimo test in vista dei Mondiali Indoor di Yankton, che si svolgeranno la prossima settimana. Il format di quest’ultima tappa è differente rispetto ...

Coppa Italia Dilettanti Campania - 1500 tifosi del Nola a Pagani : NAPOLI - Al grido di "Alziamola... tutti a Pagani!" il Savoia calcio ha fatto di sapere di aver venduto più di 1500 biglietti per la finale di Coppa Italia Dilettanti, in programma domani alle 19 ...

Volley - Coppa Italia A2 : le semifinali della 21ª edizione in diretta esclusiva su LVF TV : ... grazie all'accordo con PMG Sport, la finalissima di domenica 18 febbraio, alle ore 17.30, sarà trasmessa in live streaming anche sull'homepage della sezione Sport di Repubblica.it , repubblica.it/...

FIFA 18 si prepara alla Coppa del Mondo 2018 - DLC in arrivo? : I campionati di calcio europei sono finalmente arrivati nel clou del loro svolgimento, e FIFA 18 non può che godere appieno della cosa. Come di consueto, sono tantissime le offerte disponibili per il simulatore calcistico targato Electronic Arts che consentono a tutti gli irriducibili ritardatari di recuperare il terreno perso, in vista di una primavera assolutamente infuocata in cui fare la propria parte per spingere la squadra del cuore a ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Cairo 2018 : i convocati dell’Italia per la prima prova della nuova stagione : La nuova stagione internazionale del Pentathlon moderno si aprirà ufficialmente a fine mese: dal 27 febbraio al 5 marzo al Cairo, in Egitto, si svolgerà la prima prova della Coppa del Mondo 2018. Il DT Claudio Rossetto, oltre ai tre tecnici federali Gabriele Macioce, Gianluca Montecchia, e Maria Elena Panetti, ha convocato otto atleti. Di seguito l’elenco completo dei pentatleti convocati per la prima prova di Coppa del Mondo ...