Contro la violenza sulle donne ecco i monologhi di Eve Ensler

Sanremo - finta contestazione a Michelle : è flashmob Contro violenza donne : Sanremo - Parte dalla platea come una finta contestazione a Michelle Hunziker, intenta a cantare 'I maschì di Gianna Nannini, il flash mob di un gruppo di attrici e cantanti che portano sul palco dell'...

L’ipocrisia di ospitare Gabriele Muccino al Sanremo Contro la violenza sulle donne - la difesa di Hunziker e Favino : La questione è approdata in sala stampa con notevole ritardo rispetto ai fatti, ma ha rappresentato plasticamente tutta l'ipocrisia di un Festival delle buone intenzioni che inciampa in un cortocircuito nel momento in cui decide di ospitare Gabriele Muccino al Sanremo contro la violenza sulle donne. Fiori appuntati sul petto, appelli dal palco, tanta retorica sulla violenza di genere e poi ecco spuntare un super-ospite accusato proprio di questo ...

Pamela - alla fiaccolata l'inContro tra la madre della 18enne e un nigeriano : 'Basta sangue e violenza' : Il faccia a faccia mandato in onda da Mattino 5 Un giovane nigeriano ha voluto incontrare la madre di Pamela alla fiaccolata di Macerata in ricordo della 18enne fatta a pezzi e ritrovata nelle ...

Terni - camper della Polizia Contro la violenza di genere : Terni Farà tappa anche a Terni, in Piazza della Repubblica nel giorno di San Valentino, il camper della Polizia di Stato che solo nell'ultimo trimestre del 2017 ha fatto registrare più di 18.500 ...

Gli attori di A casa tutti bene a Sanremo cantano Contro la violenza sulle donne (video). E le accuse a Gabriele Muccino? : L'annunciato cast di attori di A casa tutti bene a Sanremo 2018 si presenta con l'eccellenza del made in Italy: da Pierfrancesco Favino, nelle doppie vesti di co-conduttore della kermesse e si attore per Gabriele Muccino, a Stefania Sandrelli, Giampaolo Morelli, Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Sabrina Impacciatore, Valeria Solarino, Massimo Ghini, Claudia Gerini, Giulia Michelini, Gian Marco Tognazzie Ivano Marescotti. tutti gli attori ...

Nina Zilli al Festival di Sanremo 2018 Contro la violenza sulle donne : video in Senza appartenere : Nina Zilli al Festival di Sanremo 2018 ha presentato la sua Senza appartenere in occasione della prima serata trasmessa in diretta su Rai 1 oggi, martedì 6 febbraio. La cantautrice piacentina, a distanza di tre anni dalla sua ultima partecipazione alla competizione canora, torna all’Ariston con un brano che tratta un tema più attuale che mai come quello della violenza sulle donne. “Voglio cantare la bellezza dell’esSenza femminile, fatta di ...

MICHELLE HUNZIKER E I RANUNCOLI/ All'Ariston i fiori Contro la violenza sulle donne (Festival di Sanremo 2018) : MICHELLE HUNZIKER e i RANUNCOLI: da un'iniziativa del sindaco di Sanremo nasce l'hashtag #iosonoqui. La conduttrice porta sul palco dei fiori per dire no alla violenza sulle donne(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 17:00:00 GMT)

Papa Francesco : 'La violenza Contro gli stranieri spegne la carità' : "Ciò che spegne la carità è anzitutto l'avidità per il denaro e a essa segue il rifiuto di Dio ". Lo afferma Papa Francesco nel suo messaggio per la Quaresima. "Tutto ciò si tramuta in violenza che si ...

Michelle Hunziker distribuisce fiori Contro la violenza : 'Io sono qui' : L'impegno contro la violenza sulle donne irrompe anche al festival di Sanremo: il sindaco, Alberto Biancheri, lancia l'idea di collegare ogni sera un fiore al tema, per dire 'Io sono qui', ...

Sanremo 2018 : un fiore simbolo Contro la violenza sulle donne : il ranuncolo diventa il simbolo della lotta contro la violenza, le molestie e tutto quello che offende il mondo in generale'.

