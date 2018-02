Concerti di Gianna Nannini nel 2018 | Fenomenale Il Tour da marzo nei palasport | date e

optimaitalia

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Cresce l'attesa per idinel: ospite a Sanremo nella quarta serata della 68a edizione, a ridosso delle primedell'anno che si terranno in Germania, la rocker senese sta per tornare dal vivo nei palazzetti con un nuovo, all'insegna del motto "Inondiamo il mondo di colori e di canzoni".Dopo idelLive lo scorso dicembre, con cui ha presentato una ricca scaletta di classici e brani tratti dal nuovo album Amore Gigante, arriva in primaveraIl, lo spettacolo a supporto dell'ultimo album in studio della rocker che prende il titolo dal primo singolo.L'album ha ottenuto a gennaio la certificazione di disco d'oro ed è in radio col brano Cinema, secondo estratto dal disco scelto per il ritorno dia Sanremo nella 68a edizione del Festival, a due anni dall'ultima incursione ...