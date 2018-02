Claudio Baglioni | Sanremo 2018 Ipotesi Fiorello bis all' Ariston? Quello non

Il Festival di Sanremo fuori dal teatro Ariston? Il sindaco sull’idea di Paolo Bonolis - Claudio Baglioni si propone come architetto : La proposta di Paolo Bonolis di portare il Festival di Sanremo fuori dal teatro Ariston ha trovato terreno fertile presso l'amministrazione della città. Non è stata soltanto una provocazione quella lanciata qualche mese fa dal conduttore della kermesse nelle edizioni del 2005 e del 2009: Bonolis ha dichiarato che sarebbe tornato volentieri a fare il Festival solo qualora fosse uscito dalla dimensione molto ridotta del teatro Ariston, uno ...

FEDERICA SCIARELLI / Siparietto comico con Claudio Baglioni? (Sanremo 2018) : FEDERICA SCIARELLI tra gli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo. Per l’amatissima conduttrice di Chi l’ha visto? probabile un Siparietto comico con Claudio Baglioni.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 13:40:00 GMT)

Sanremo 2018 - Virginia Raffaele : la battutaccia con cui umilia Claudio Baglioni : 'Sono contenta che fai Sanremo , il mare ti fa bene alle ossa'. Virginia Raffaele ha massacrato Claudio Baglioni in diretta tv. Una presa in giro tutta giocata sull'età: ' Hai preso la pasticca? ', 'Ci ...

Sanremo 2018 - le pagelle di Martina dell’Ombra terza serata : Claudio Baglioni pronto al lancio nucleare - salvate il soldato Favino : Nonostante gli ascolti altissimi la barca sta iniziando a vacillare e la terza è stata la peggiore serata fino ad ora. Il suo strazio si è prolungato nuovamente fino all’una mietendo vittime nell’intero Paese. Speriamo tutti che stasera, come nei film holliwoodiani, quando vegliano un moribondo, arrivi qualcuno a dirci: ok ora vai un po’ a dormire, qui resto io. La scaletta della serata è stata pressoché questa: canzone Baglioni - pubblicità- ...

Sanremo 2018 - Claudio Baglioni batte Carlo Conti nella terza serata : Festival di Sanremo, di nuovo boom d’ascolti per Claudio Baglioni Si sta confermando un vero e proprio successo la 68esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse, quest’anno in mano a Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, contro ogni aspettativa sta mietendo, serata dopo serata, consensi e seguito da parte della platea televisiva. Infatti la terza serata, giro di boa dell’evento, andata in onda ieri sera ha ...