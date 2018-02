Ciclismo | un nuovo caso di doping

News sportive 8/2/2018 - Rivoluzione Cavs - Balotelli in Nazionale e il nuovo scandalo doping nel Ciclismo : le notizie di oggi [GALLERY] : Scontro tra il legale di Schwazer e quello della Iaaf , LaPresse/Claudia Fornari, Tennis " Giornata sfortunata per gli italiani impegnati in giro per il mondo. Andreas Seppi ko a Sofia contro Muller. ...

Ciclismo su pista - l’Italia avrà un nuovo Velodromo! Impianto a Treviso - sogno Mondiali 2021 : Montichiari ora non sarà più sola. L’Italia avrà finalmente un nuovo Velodromo in modo da poter intensificare la propria attività su pista e colmare il gap con le grandi potenze Mondiali: gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime stagioni, tra l’oro olimpico di Viviani e le prove di spessore dei quartetti di inseguimento e non solo, stanno aumentando l’interesse su uno sport storico e che assegna diverse medaglie alle ...

Ciclismo : Alberto Contador sarà il nuovo commentatore di Eurosport spagnolo : Nuova carriera per Alberto Contador. Se Il Pistolero aveva appeso la bicicletta al chiodo al termine dell’ultima Vuelta di Spagna, le opportunità nel dopo ritiro si susseguono e, oltre all’impegno con la sua squadra, la Polartec-Kometa, l’iberico è pronto ad entrare in scena anche per quanto riguarda la TV. Contador infatti sarà uno dei nuovi commentatori per Eurosport spagnolo. Questo il suo commento: “L’invito di Eurosport a ...

Ciclismo - attesa per il caso Froome : sarà al via di Giro d’Italia e Tour de France? Si rischia un nuovo caso Contador : Ormai è passato un mese da quando la non negatività di Froome al salbutamolo è di dominio pubblico. Da quel momento c’è stato un susseguirsi di dichiarazioni di altri ciclisti in merito ma ancora non si sa quando il vincitore degli ultimi tre Tour de France si dovrà presentare a Losanna per manifestare la propria difesa. Si preannuncia un corposo dossier da parte del Team Sky per poter spiegare i motivi dell’alto livello di quella ...

FOTO Ciclismo - Fabio Aru veste la maglia della UAE Emirates! Ecco come sarà il nuovo tricolore per il Campione d’Italia : Fabio Aru ora è ufficialmente un corridore della UAE Emirates. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha potuto vestire finalmente la casacca della sua nuova squadra, maglia tra l’altro che avrà addosso il tricolore. La nostra bandiera, simbolo del titolo di Campione Italiano conquistato lo scorso anno, è sull’addome e sotto lo sponsor, non immediatamente visibile e riconoscibile. Di seguito la FOTO postata dalla società sul suo profilo ...

Ciclismo - il Team Sky cambia pelle : ecco il nuovo kit per il 2018 : Il Team Sky ha presentato il nuovo kit per la stagione 2018. Dai nuovi colori ai materiali leggeri e ultra tecnologici e fino ad una nuova bici semplicemente pazzesca. Il kit, prodotto da ...